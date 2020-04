CORPO DE HOMEM QUE ESTAVA DESAPARECIDO É LOCALIZADO ENTERRADO EM COVA RASA

17/04/20 - 09:42:38

O corpo de um homem que desapareceu no último domingo (12), em uma festa que acontecia em um sítio no Povoado Piçarreira, no município de Santa Luzia do Itanhy, foi encontrado nessa quinta-feira (16) por policiais em uma área de mata na região.

Segundo os levantamentos preliminares do 6º Batalhão da Polícia Militar, parte da vítima estava carbonizada e outra parte enterrada.

No corpo da vítima, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) identificou marcas de perfurações provocadas por arma de fogo. O corpo foi localizado em uma cova clandestina dentro de um sítio, a pouca distância da residência da vítima.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, onde passa por necropsia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.