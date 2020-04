Defesa Civil inspeciona materiais utilizados para montagem do hospital de campanha

Para garantir a segurança estrutural do Centro de Atendimento Provisório aos pacientes com covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realiza inspeção de materiais e acompanhamento de montagem dessa estrutura. O projeto executado no Estádio João Hora de Oliveira, do Club Sportivo Sergipe, no bairro Siqueira Campos, deve ficar pronto até o final deste mês.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a dimensão total desse espaço alcança os 3.870 m². “O que já pudemos observar até o momento é que a construção está ocorrendo de maneira célere e o material está em conformidade com o acordado previamente com a empresa contratada para a execução do projeto”, pontuou.

“O piso estará a 20cm do solo, o que garantirá maior segurança à estrutura, assim como viabilizará a adequada instalação de infraestrutura para o funcionamento desse Centro”, explica Sílvio Prado ao destacar uma característica estratégica que assegura redução de impactos mediante a ocorrência de chuvas.

Esse hospital de campanha será composto por 31 containers de 15m², cada; 17 toldos com 36m² cada para acesso de entrada e saída de pacientes e funcionários; estrutura metálica coberta de 2.400m² para a parte interna principal do hospital de campanha onde ocorrerão os atendimentos.

Segundo o coordenador, todo o processo de montagem ocorrerá mediante inspeções frequentes. “Já há grande parte da estrutura de sustentação da cobertura pronta para ser erguida. Faremos esse acompanhamento rotineiramente para acompanhar o avanço dessas montagens e para que o hospital seja entregue dentro do prazo determinado”, acrescentou.

Informações e foto AAN