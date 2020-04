Dr.SAMUEL PEDE FLEXIBILIDADE DE DECRETO QUE FECHA TEMPLOS RELIGIOSOS

Após o Governo de Sergipe emitir um novo decreto, na tarde desta quinta-feira (16), com medidas de contenção do novo coronavírus no estado, o líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), criticou o fato do governador autorizar o funcionamento dos hotéis e motéis e não das igrejas. O deputado é a favor do isolamento social, mas pede a abertura dos templos religiosos, com regras claras que evitem aglomerações.

No decreto, o governo prorroga as medidas adotadas no decisão anterior até o dia 24 de abril e autoriza o funcionamento de alguns estabelecimentos, vedando a abertura das áreas comuns de lazer, os restaurantes, bares, salas de auditório e templos religiosos. Para o deputado, a questão deveria ser revista. “As igrejas oram por todo estado e por toda liderança, além disso, os líderes religiosos dão apoio a diversas pessoas que passam por depressão ou problemas psicológicos. Essas pessoas não estão podendo ir para a igreja, pois a mesma se encontra fechada. Acredito que o governador deveria flexibilizar o decreto sobre abertura das igrejas nem que seja para dar apoio a essas pessoas e para realização de orações sem aglomerações”, afirmou.

O parlamentar informou que recebeu diversas reclamações dos líderes religiosos sobre os decretos. “Os líderes criticaram o decreto do fechamento das igrejas desde o início da pandemia, agora o governador prorrogou o decreto e colocou para funcionar outros locais, incluindo motéis, mas não determinou a abertura das igrejas. Recentemente o presidente Jair Bolsonaro definiu outras atividades e serviços essenciais que devem funcionar durante a emergência de saúde pública incluindo as atividades religiosas de qualquer natureza, mas o governador Belivaldo Chagas não seguiu esse decreto federal. Faço aqui o apelo para que ele reveja essa situação”, pediu.

