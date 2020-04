Estão usando o coronavírus para alimentar a corrupção em Aracaju, diz vereador

17/04/20 - 11:35:41

O vereador cabo Amintas, usou as redes sociais nesta sexta-feira (17), para fazer uma grave denuncia com relação a construção de hospital de campana em Aracaju.

O vereador afirma que “o processo licitatório para a empresa que está montando o Hospital de Campanha no Estádio João Hora beneficiou, mais uma vez, o empresário Téo Santana”, diz Amintas.

Téo Santana é o empresário que foi denunciado na “Máfia dos Shows” em rede nacional e investigado pela polícia sergipana. Além das críticas contra essa licitação, o vereador diz que outras empresas entraram com recursos mostrando as irregularidades e que apesar disso, a montagem do Hospital já foi iniciada.

Ainda nas redes sociais, o vereador cabo Amintas questiona: “cadê a oposição nesse estado? Precisamos unir forças para combater esses corruptos. Peço aqui a ajuda de todos os aracajuanos, especialmente chamo o deputado Rodrigo Valadares (PTB), a delegada Daniele Garcia e o senador Alessandro que sempre levantaram a bandeira contra a corrupção”, disse Amintas.

As informações são da assessoria do vereador