GOVERNO ORIENTA SERVIDORES PARA VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

17/04/20 - 14:26:04

O objetivo do evento foi orientar e tirar dúvidas acerca do uso do e-Doc na tramitação virtual de processos administrativos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública estadual

O Governo do Estado, por meio da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizou na tarde desta quinta-feira, 16, o 4º Workshop sobre Virtualização de Processos e Documentos, através de videoconferência, para servidores da área administrativa-financeira dos órgãos e entidades. O objetivo do evento foi orientar e tirar dúvidas acerca do uso do e-Doc na tramitação virtual de processos administrativos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública estadual.

O diretor-presidente da Emgetis, Ezio Faro, ressaltou que os treinamentos (workshops) são idealizados e executados pela diretoria técnica da empresa, a qual tem sido representada pelo gerente da Área de Governança e Inovação, Jorge Eduardo. “É importante contarmos com a participação das secretarias e entidades nestes eventos para garantir a efetiva implantação dos processos virtuais e, consequentemente, a continuidade dos serviços prestados pelo Governo do Estado”, disse.

“A Emgetis já vinha se dedicando ao processo de tramitação virtual dos documentos e processos, mas a partir das orientações do governador Belivaldo Chagas no combate ao coronavírus, este trabalho tem sido intensificado, inclusive para evitar o deslocamento e o contato físico de pessoas nas unidades administrativas”, completou Ezio.

Também presente no workshop, o secretário George da Trindade ressaltou que o evento segue a orientação do governador Belivaldo Chagas, quanto ao uso da tecnologia para uma administração mais eficiente, e citou que a Sead já digitalizou mais de 280 processos. “Sou testemunha da abnegação dos funcionários da Emgetis para a transformação tecnológica do estado, e os servidores, participantes deste evento, são os grandes agentes da transformação digital de Sergipe”, comentou o secretário, ao lembrar que a soma de esforços resulta em benefícios para a população que terá uma administração pública mais célere, mais eficiente.

O subprocurador-geral do estado, Vladimir de Oliveira Macedo, frisou que a virtualização é um processo sem volta e que este momento de pandemia surgiu para dar mais celeridade à sua implantação. “Atualmente, a PGE está conscientizada sobre essa necessidade da virtualização dos processos e tem feito a implantação sem prejuízos internos e externos”, citou.

A gerente da Área de Sistemas e Informações da Emgetis, Helga Uchôa, iniciou a apresentação técnica para apresentar a funcionalidade do Protocolo Externo no e-Doc. Em seguida, as analistas de sistema Sueli Bacelar e Kleyssie Pinheiro apresentaram, respectivamente, os aspectos gerais sobre documentos/processos virtuais e os aspectos Específicos Processos de Compras/Contratações Governamentais. Para finalizar, o procurador da Coordenadoria Consultiva de Serviços Públicos, Atos e Contratos da PGE, Eduardo Cabral, falou sobre instrução Processual na modalidade virtual utilizando o e-DOC.

Informações e foto ASN