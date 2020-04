Grupo Banese doa R$ 5 milhões para combater coronavírus

17/04/20 - 10:51:58

Com o intuito de fortalecer o atendimento de saúde em Sergipe, o Grupo Banese anunciou a doação de R$ 5 milhões para a compra de materiais e ajuda no combate à propagação do novo coronavírus (covid-19). O dinheiro será utilizado na compra de 34 mil testes rápidos e 300 mil máscaras, observando as orientações do Ministério da Saúde e a disponibilidade de itens no mercado.

A expectativa é de que o primeiro lote de testes seja entregue na rede pública de saúde até o final de abril. Como incentivo à economia local, as máscaras estão sendo confeccionadas em um polo têxtil localizado no município de Tobias Barreto e serão entregues à população sergipana e aos funcionários no Conglomerado.

A doação tem como objetivo apoiar o Estado neste momento desafiador na luta contra a disseminação do covid-19, quando, segundo especialistas, a testagem de parcela da população com suspeita de contágio será decisiva. “Com esta medida, nos dispomos a ajudar aos que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Seguiremos firmes no compromisso de apoiar a sociedade de todas as formas possíveis, tanto com soluções de negócios quanto em iniciativas que amenizem os efeitos sociais da pandemia”, afirma a presidente interina do Banco do Estado de Sergipe – Banese, Olga Carvalhaes.

O Grupo do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), administradora do cartão Banese Card e da rede de adquirência TKS. Adicionalmente fazem parte do grupo, a Banese Corretora e Administradora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese, que ficará responsável pela gestão dos recursos doados.

Fonte e foto: Ascom/Banese