INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO SEGUE DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO PELO WHATSAPP

17/04/20 - 08:36:47

No WhatsApp, também é possível agendar atendimento de urgência e retirada de documentos que já foram confeccionados

O enfrentamento ao Coronavírus contínua e o Instituto de Identificação segue disponibilizando um telefone para atendimento exclusivo pelo WhatsApp. Pelo telefone (79) 98816-6523, o cidadão pode solicitar informações, tirar dúvidas ou solicitar atendimento de urgência na instituição. Todo o atendimento prévio do instituto está sendo feito pelo aplicativo de mensagens, inclusive agendamento para retirada de documentos que foram previamente confeccionados.

As dúvidas mais recorrentes, segundo o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, são referentes a emissão da carteira de identidade (1ª e 2ª vias), antecedentes criminais e identificação civil em geral. Ele explicou como funciona o atendimento pelo WhatsApp e detalhou o que é configurado como situação de urgência.

“As mensagens enviadas para o nosso WhatsApp serão respondidas pelo Instituto de Identificação em até 24 horas. As urgências são relacionadas basicamente à saúde. Se o cidadão precisa de um documento de urgência, ele pode, inclusive, enviar a documentação pelo aplicativo, que iremos analisá-la e encaminharemos para o atendimento de forma segura, sem gerar aglomeração”, pontuou.

Com a comprovação da situação de urgência, as equipes farão as pesquisas e todos os procedimentos necessários para a produção do documento solicitado. Com isso, o documento será entregue no mesmo dia do atendimento presencial. “O objetivo é que o cidadão passe o menor tempo possível dentro do ponto de atendimento, que é a sede”, complementou Jenilson.

A entrega de documentos também deve ser agendada pelo número de WhatsApp. “Quem precisar retirar documentos também deve entrar em contato conosco pelo aplicativo de mensagem. Iremos providenciar o horário de retirada tanto na capital, quanto no interior”, concluiu o diretor do Instituto de Identificação.

Informações e foto SSP