Lacen amplia horário para aumentar capacidade de análises de amostras

17/04/20 - 14:17:57

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), informa que para reforçar as análises de testes do Covid-19, o serviço de Biologia Molecular passa a funcionar com horários ampliados: De segunda a sexta-feira das 7h às 22h, aos sábados, domingos e feriados das 7h às 19h.

Com a mudança a unidade aumentará a capacidade de processamento de análises de 96 amostras para 864 ao dia. De acordo com o superintendente do Lacen, Cliomar Alves dos Santos, para ampliação dos horários de funcionamento foi preciso a contratação biomédicos e técnicos de laboratório e aquisição de equipamentos.

De acordo com o gestor a logística para expansão das análises envolveu ainda o aumento do parque tecnológico com a abertura do equipamento extrator automatizado do Ministério da Saúde (MS) e de dois termocicladores do contrato com a empresa Abbott, além da aquisição de mais um termociclador realizado através de repasse da Secretaria de Estado da Saúde para Fundação Parreiras Horta, totalizando quatro equipamentos para realização das análises da metodologia RT-PCR em tempo real.

“Nosso trabalho é conjunto e envolve a gestão da Fundação, da Secretaria de Saúde e de todos os profissionais do Lacen, especialmente dos que trabalham no laboratório de Biologia Molecular para entregar os resultados dos testes em até 24 horas”, ressaltou Cliomar.

Investigação do coronavírus

Inicia quando as amostras chegam ao serviço de Recepção e Coleta do Lacen, onde é realizada a triagem do material, via sistema on-line. Em seguida segue para o laboratório de Biologia Molecular, para processamento no equipamento chamado Extrator Automatizado, que faz a extração do RNA do vírus e depois este material é amplificado através da técnica molecular de RT-PCR em tempo real. A investigação finaliza com a análise dos resultados e emissão do laudo pelo sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial.

Fonte e foto SES