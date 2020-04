Manipulação incorreta do álcool pode causar queimaduras

17/04/20 - 12:54:11

Água e sabão devem ser utilizados com prioridade na higiene da casa

Por: Suzy Guimarães

Com o uso frequente do álcool 70% para prevenir o coronavírus, muitas pessoas vêm sofrendo queimaduras por falta de cuidados. Diante do perigo, é preciso ter cuidado com a manipulação do produto, principalmente se for líquido, no momento de acender fogões ou cigarros estando com as mãos úmidas do inflamável. A orientação dos profissionais de saúde não é deixar de utilizar o álcool 70%, mas usá-lo apenas quando não houver outras opções como água e sabão.

“Na limpeza da casa, é possível usar outros produtos além do álcool. Para limpar superfícies, pode-se utilizar água sanitária que possui cloro, que é eficiente”, afirma a professora de enfermagem da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Silvia Roberta Santana Santos.

Silvia alerta que receitas caseiras não são recomendáveis. “É certo que todos estão preocupados com o coronavírus, mas não devem esquecer do que o álcool pode causar. É preciso bom senso porque o álcool líquido é inflamável. Se houver um acidente, o que estiver em um de até metros vai pegar fogo também. Já o álcool em gel tem menos potencial, porque ele é gelatinoso, mas também inspira cuidados”, afirma a enfermeira.