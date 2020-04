Ônibus de passageiros vindos de São Paulo é barrado por PMs de Tobias Barreto

17/04/20 - 06:46:14

Cumprindo decreto do Governo do estado de Sergipe, que institui medidas emergenciais durante o estado de calamidade na saúde pública, dentre elas a proibição da entrada no estado sergipano de transportes coletivos interestaduais oriundos de localidades infestadas com o novo Coronavírus, policiais militares do 11° Batalhão da PMSE que estão atuando no bloqueio de divisas, na rodovia SE-170, pararam nesta quinta-feira (16), um ônibus da empresa Gontijo vindo da cidade de Santos, estado de São Paulo, com destino marcado para a cidade de Itabaiana.

No momento da abordagem o ônibus estava com 14 passageiros e o motorista informou que os mesmos desembarcariam na cidade de Itabaiana, região agreste sergipana. Porém, seguindo orientações dos Policiais o veículo retornou para a Bahia, onde teve sua parada anterior em Feira de Santana.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE