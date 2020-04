PC/SE LOCALIZA QUATRO ENVOLVIDOS NA MORTE DE SARGENTO REFORMADO DA PM

17/04/20 - 15:17:53

O crime foi praticado no último dia 16 de março

Em operação deflagrada nesta sexta-feira, 17, pelo Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), quatro envolvidos na morte do sargento reformado da Polícia Militar, Leonardo Alves Santos, foram localizados. Ele foi morto no dia 16 de março, no conjunto Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, os suspeitos estavam envolvidos com diversos crimes naquela cidade. “Sobretudo tráfico de drogas e homicídios. No último fim de semana temos confirmados, ao menos, dois homicídios dessa quadrilha na região de Nossa Senhora do Socorro”, destacou.

“Algumas pessoas foram conduzidas ao Cope e confirmaram a autoria desses homicídios. As diligências continuam juntamente com o DHPP para dar esclarecimento da autoria ao maior número de homicídios”, complementou o delegado.

A motivação para a morte do sargento, segundo Dernival Eloi, se deu em razão da morte de um familiar da vítima, que teria sido assassinado por membros dessa organização criminosa responsável pelo tráfico naquela região. “O sargento teria tomado satisfação com esses suspeitos e isso motivou a morte dele”, pontuou.

Três deles foram localizados no Novo Horizonte e outro no conjunto Jardim. Eles foram identificados como Alessandro dos Santos de Jesus, o “pica-pau”; Daniel de Santana; José Cláudio Rocha Conceição, o “nando”, e um outro de prenome Junior. Na operação, os agentes apreenderam quatro armas de fogo.

Informações e foto SSP