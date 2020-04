POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM COM SUBMETRALHADORA E MATERIAIS DE TRÁFICO

17/04/20 - 14:47:29

A ação aconteceu após informações repassadas pelo Disque-Denúncia 181

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) realizaram na manhã desta sexta-feira (17) a prisão de Carlos André Custódio dos Santos, 21 anos. Ele foi preso no loteamento Coqueiral, bairro Porto Dantas, após o recebimento de informações pelo Disque-Denúncia 181.

Segundo informações policiais, a denúncia recebida dizia que o suspeito guardava armas e drogas em sua residência, que era utilizada como ponto de venda de drogas na região. Com isso, os agentes do Denarc deram início à operação que culminou na busca domiciliar, na qual foram encontrados uma submetralhadora caseira, um simulacro de pistola, uma fração de tablete de maconha e centenas de microtubos plásticos vazios, que seriam utilizados para acondicionar cocaína.

Carlos André foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, estando à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para identificar outros indivíduos envolvidos. A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade e ressalta que as denúncias podem ser realizadas por meio do Disque-Denúncia (181).

Informações e foto SSP