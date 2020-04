Prefeito assina novo decreto e prorroga as medidas de distanciamento social em Aracaju

17/04/20 - 13:57:26

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta sexta-feira, 17, a renovação do decreto municipal que estabelece medidas para conter a propagação do coronavírus na capital sergipana. Em entrevista à imprensa e pelas suas redes sociais, o gestor informou que ficam mantidas até a próxima sexta-feira, 24, as determinações para restringir a circulação dos aracajuanos e garantir o distanciamento social, a exemplo do fechamento do comércio, shoppings centers, academias, bares, cinemas e teatros.

De acordo com Edvaldo, também será prorrogada a suspensão das aulas em unidades de ensino da rede municipal, particular, universidades e faculdades, até o dia 30 de abril. O decreto municipal também absorve as medidas de flexibilização anunciadas pelo Governo do Estado. O novo decreto também inclui o cancelamento dos Jogos Escolares Municipais, previsto para os meses de junho e julho, e a suspensão do tradicional desfile cívico municipal, que aconteceria no dia 30 de agosto.

“Acabei de assinar o decreto, em mais uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais, renovando as determinações que mantêm o fechamento do comércio, shoppings, das academias, cinemas, teatros. Mantivemos também todas as regras de distanciamento social. Incorporamos ainda aquelas medidas estabelecidas no decreto governamental e prorrogamos até o dia 30 o fechamento das escolas, faculdades e universidades. Quero destacar que vamos respeitar as medidas anunciadas na última quinta-feira pelo governador e que também adotamos duas novas medidas: o cancelamento dos Jogos Escolares Municipais, programado para junho e julho, e a suspensão do desfile cívico que seria realizado no dia 30 de agosto”, declarou o prefeito.

Edvaldo também explicou os motivos que levaram a administração municipal a optar pela manutenção das medidas de distanciamento social em Aracaju. “Temos visto que as medidas adotadas pela Prefeitura estão surtindo efeito, no sentido de impedir que haja um acentuado crescimento de casos na cidade. As medidas estão sendo eficazes, mas não significa que esse crescimento não virá. Vai acontecer e o isolamento é fundamental para a preparação que estamos fazendo para atender os pacientes com dignidade, quando a hora chegar. Precisamos continuar no isolamento domiciliar para que o município tenha condições de preparar os leitos de retaguarda. Temos conversado com o governador para que os leitos de UTI, que são de responsabilidade do Estado, também sejam preparados. Temos que estar prontos. Não queremos que aconteça com Aracaju o que tem sido presenciado em outras cidades do nosso país”, reiterou.

Nova fase

O prefeito explicou ainda sobre a nova fase no combate à covid-19, que será iniciada na capital sergipana, com o auxílio de professores da Universidade Federal de Sergipe. “Entramos em outra etapa onde faremos testes rápidos e a partir dos resultados, construiremos um mapa epidemiológico do vírus na cidade. Vamos começar a testar a população e, com isso, vamos mapear a circulação do coronavírus, o que nos permitirá adotar novas medidas e até ter mais abertura para flexibilizar as determinações quanto ao isolamento. Este estudo será fundamental porque nos dará clareza, nos ajudará a conhecer a dinâmica do vírus em Aracaju”, afirmou.

Edvaldo também voltou a fazer um apelo à população, para que mantenha o distanciamento social. “Estamos confiantes no nosso trabalho, esperançosos nos nossos esforços, mas quero, mais uma vez, chamar a atenção dos aracajuanos para que continuem em casa. O sucesso que estamos tendo de poucos casos é reflexo do trabalho que estamos fazendo, mas essa estabilidade não significa que não teremos uma explosão de casos. Evitem sair de casa. Façam somente quando for necessário. Mantenham a distância das pessoas, evitem aglomerações. Para aqueles que precisam sair para trabalhar, peço que tomem todos os cuidados. Somente assim poderemos evitar o pico da doença em Aracaju”, reforçou.

Novos casos

Desde a última quinta-feira, 16, Aracaju registrou quatros novos casos de coronavírus. O mais novo, confirmado nesta sexta, é uma mulher, de 61 anos, moradora do Rio de Janeiro e que chegou em Aracaju no dia 14 de abril, dando entrada no hospital no dia 15 de abril. Ela já se encontra em isolamento domiciliar. Os outros três casos, confirmados na quinta, são: uma mulher de 30 anos, um homem de 53 anos, que se encontra internado em hospital particular, e um homem com 51 anos, que se encontra em isolamento domiciliar e possui histórico de viagem à Santa Catarina.

Atualmente, Aracaju soma 41 casos confirmados de covid-19 e, destes, seis estão em internamento, sete em isolamento domiciliar, 24 receberam alta médica e quatro vieram à óbito. A cidade possui, também, nove casos suspeitos estando todos em isolamentos domiciliar.

Foto Ana Lícia Menezes