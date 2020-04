PSDB SERGIPE PARTICIPA DE PLANEJAMENTO NACIONAL DO DIVERSIDADE TUCANA

17/04/20 - 15:27:03

O PSDB promoveu, nesta quinta-feira (16), uma reunião por videoconferência com os presidentes estaduais do Diversidade Tucana. Em pauta, temas importantes como: planejamento nacional; candidaturas LGBT; diálogo com o Legislativo; atualização do cadastro nacional do secretariado.

Elaborado com o auxílio da presidente do Diversidade Tucana de Sergipe, Tauana Cândido, o Plano Nacional contará com quatro projetos para a capacitação EAD de novos filiados e pré-candidatos, visando formar novos líderes. Tauana, que é MBA em Gerenciamento de Projetos e especialista em Didática do Ensino Superior, recebeu a missão de elaborar e gerenciar o Curso de Formação Política do secretariado.

Da assessoria