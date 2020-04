Somese realiza vacinação contra a H1N1 para classe médica

17/04/20 - 13:29:00

Em mais um dia de vacinação contra a Influenza A (H1N1) promovida pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese), a entidade médica conseguiu imunizar mais 100 médicos durante a ação realizada na última terça-feira, 14, em sua sede.

Esta ação foi concretizada com o apoio dos parceiros que se uniram em prol da classe médica. Entre eles: a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, em nome da Enfermeira, Gabriela Duarte, e a Unimed Sergipe que cedeu seu corpo técnico para aplicação das vacinas (Técnica de Enfermagem – Crislayne e a técnica em Segurança – Áurea).

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradeceu a todos os médicos que compareceram à Instituição e receberam a dose da vacina. “Nesse momento, a imunização é de extrema importância e o papel da Somese é pensar no médico que está na linha de frente”, destacou Dr. Aderval.

De acordo com o Assessor da Assessoria de Cooperados da Unimed Sergipe, Dr. Júlio Seabra, privilegiar o profissional de saúde com local e horário determinados é uma ideia gloriosa e merece aplauso. “É importante que as entidades médicas se preocupem com os colegas que, anonimamente, estão se pondo em risco para salvar vidas e garantir a saúde de outros”, enfatizou Dr. Júlio.

A ação recebeu elogios da classe médica que parabenizou a Somese e achou louvável o dia de vacinação.

“Essa ação foi excelente porque nos postos de saúde e pontos de imunização estão muito tumultuados e aqui facilitou bastante para nós”, destacou Dr. Erick Ramos.

“Achei excelente e estou muito satisfeito e recomendo que sempre que possível, ações como essa sejam repetidas”, enfatizou Dr. José Carlos Santana de Oliveira.

Matéria e fotos: Ascom/Somese