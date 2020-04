Teste rápido do vírus em Aracaju

17/04/20 - 01:41:53

Diógenes Brayner – [email protected]

Como já estava sendo esperado, até porque foi assunto por toda semana, o governador Belivaldo Chagas (PSD) flexibilizou ontem o decreto que determinava o fechamento de vários segmentos do comércio, indústria e serviços. A partir de agora algumas lojas vão abrir em parte, junto com hotéis, motéis, oficinas, concessionárias, óticas e joalharias. Shoppings e galerias continuam fechados, assim como restaurantes e bares.

O decreto vale por uma semana e já na próxima quinta-feira haverá nova reunião com os técnicos da Saúde, para uma avaliação ampla do comportamento do coronavírus. Se mantiver ou reduzir a propagação um novo decreto pode ser editado, talvez cedendo para abertura de outros setores da economia. Mas, se houver qualquer nível de crescimento, pode ocorrer um novo impedimento e redução da abertura. Não há prognóstico sobre isso e todos torcem que haja uma queda significativa no índice de contaminação.

A partir de hoje deve ampliar a possibilidade de identificação das pessoas que podem estar com o coronavírus. Seiscentos trabalhadores da área da saúde e da segurança serão submetidos a testes rápidos, que confirmam ou não a doença em 48 horas. Já na segunda-feira abrem-se os mesmos exames para a população, com coleta em 600 pessoas por dia. Será o DNA que se fará pela boca ou nariz e detecta até casos assintomáticos, que são pessoas que estão contaminadas, mas não sentem os sintomas.

Em conversas de bastidores, alguns técnicos da Saúde que avaliam o índice de casos no Estado, fazem prognósticos pessimistas, embora não alarmantes: “a tendência é revelar o percentual real de contaminados e a naturalmente tende a subir numa escala que pode assustar”. A explicação é técnica: os assintomáticos contaminam em média três pessoas e daí provoca uma progressão: cada um de novos afetados passa o vírus para mais três, e assim sucessivamente, o que pode revelar números que ficarão bem acima dos apresentados neste momento, nos levantamentos diários feitos pela Secretaria da Saúde do Estado.

Caso isso aconteça, a tendência dos novos decretos pode ser inflexível. A torcida é que se mantenha ou haja redução dos casos, seguindo o que vem sendo revelado desde o início da pandemia, mas há informações que não são ruins, mas também não merecem festa: três pessoas estão infectadas pelo coronavírus. Duas em apartamentos de UTIs – em hospitais público e privado – e mais uma na enfermaria. A notícia é de que passam bem e podem receber altas. O que é um alívio, embora já se crie uma atenção e expectativa para o quadro que será exposto no decorrer da próxima semana, o que pode influenciar ou não no texto do próximo decreto estadual.

Decreto do Governo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) flexibilizou a abertura de segmentos do comércio e editou um novo decreto sobre o que pode abrir.

*** Como antecipou a coluna, hotéis, motéis e pousadas, sendo vedado o funcionamento das áreas comuns de lazer, os restaurantes, bares e salas de auditório.

*** Também abrem lojas de material de construção, imobiliárias, concessionárias de veículos, lojas de auto peças, cartórios e tabelionatos, escritórios de arquitetura e engenharia, além de empresas de assistência técnica e óticas.

Decisão interna

Para editar o novo decreto, o governador Belivaldo Chagas reuniu-se com técnicos da Secretaria da Saúde e avaliou todas as vertentes do que poderia ocorrer com a flexibilização.

*** Não houve uma reunião com o chamado “Comitê da Crise”, em que alguns empresários poderiam ser ouvidos.

Sobre respiradores

O Consórcio Nordeste – formado pelos 11 estados da região – compraram respiradores, mas não foram entregues. Adquiriram mais 500 e também foram desviados.

*** Agora o Consórcio adquiriu 300 respiradores que virão por Recife. Sergipe vai ficar com 30. Somados aos de Aracaju, o Estado terá 400 respiradores.

Laércio e decreto

O presidente da Fecomercio em Sergipe, deputado Laércio Oliveira (PP), disse ontem que o gesto do governador é de responsabilidade com o Estado e de uma visão da situação do empresariado.

*** Admitiu que, em se tratando de uma pandemia, “as pessoas estão sempre em primeiro lugar e depois é que vêm as consequências, como a questão da economia”.

Sobre cheque em branco

O presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB), falou ontem sobre a aprovação do pedido de calamidade pública para a quase totalidade das Prefeituras de Sergipe.

*** Segundo Luciano, a aprovação da calamidade pública “não é dar um cheque em branco. É dar chance aos prefeitos de ter mobilidade com mais tranquilidade”.

*** E mais: “quem quer fazer errado, faz com ou sem calamidade e não é justo porque a gente sequer sabe o tamanho na queda da arrecadação, com Prefeituras sem poderem pagar suas folhas de servidores”.

Pré-candidatos a postos

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Maria Weber, decidiu que vai manter as eleições municipais no dia 04 de outubro.

*** No momento nada mudou, embora não se tenha noção exata de como se comportará o coronavirus no Brasil.

*** Mas os pré-candidatos a prefeito em Sergipe devem começar a trabalhar para formar alianças e pensar na pré-campanha.

PGR nega retorno

A PGR, através do sub-procurador Wagner Natal Batista, emitiu parecer favorável ao conselheiro Flávio Conceição e ao TCE, em reclamação interposta pelo conselheiro Clóvis Barbosa.

*** A PGR diz que o TCE não descumpriu decisão na primeira reclamação que determinou suspensão da disponibilidade não punitiva de Clóvis, que pedia retorno ao gabinete e acesso a toda estrutura administrativa.

*** O advogado Fabiano Feitosa, que faz a defesa do Flávio, comemorou o parecer, porque afasta a hipótese de o TCE contar com oito conselheiros em atividade, já que o procurador deixou claro que o Tribunal deve buscar outra alternativa para Clóvis.

Rogério e demissão

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diz que no epicentro de uma pandemia, é uma temeridade mudar a equipe de comando de um ministério importtante como o da Saúde.

*** Trata-se do Ministério responsável pela coordenação de todas as ações sanitarias de combate ao coronavírus.

Isolamento por maldade

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que é preciso ganhar tempo. “Alguém avisa o novo ministro [da Saúde] que não temos testes no volume necessário para testagem em massa e que já existem centenas de pesquisas em andamento”.

*** E mais O novo ministro tem que trabalhar com a realidade. Não tem nenhum gestor mantendo isolamento por maldade. Faltam meios”.

Ouvido no celular

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está de quarentena rígida, mas não tira o ouvido do celular, conversando sobre política com lideranças de Aracaju e outros municípios.

*** Apesar de evitar contatos pessoais, JB não descola do celular em conversas constantes. Inclusive sobre os riscos do coronavírus.

Defende unificação

O deputado federal Fábio Mitidieri entende que não “temos condições de realizar eleições em outubro e particularmente defendo a unificação dos pleitos”.

*** – Aliás, sempre defendi isso por entender que é mais barato para a nação, disse e lembrou que “estamos falando de R$ 3 bi entre fundo e custo para realização”.

Não suporta mais

Para Mitidieri, “a sociedade não aguenta mais eleição a cada dois anos: “se fizermos uma pesquisa de opinião pública, isso ficará nítido, e no momento que estamos vivendo, seria até irresponsável da nossa parte falar em eleição em outubro.”

*** – Acho que existem propostas de adiar para dezembro. Aliás, é até o mais provável, mesmo que, na minha opinião, não seja o ideal, concluiu.

Fábio e Zé Franco

O pré-candidato a prefeito de Socorro, deputado Fábio Henrique (PDT), já teve uma conversa com o ex-prefeito José Franco, que também anunciou pré-candidatura pelo DEM.

*** Não se aprofundaram nesses primeiros contatos, mas Fábio diz que deixou a porta aberta para novos encontros.

Lula não salva

Um pré-candidato a prefeito de Aracaju falou em off que Márcio Macedo, pré-candidato a prefeito pelo PT, divulga que vai bem junto ao eleitorado e diz que Lula virá sempre a Sergipe.

*** Confidenciou que não acredita na presença constante do ex-presidente, em razão de seus compromissos em cidades politicamente mais importantes. E acrescenta: “Lula não salvará mais candidaturas”.

Samuel critica Alessandro

O deputado estadual Capitão Samuel falou que o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, “político, saiu por isso, fazendo política em local de técnica”.

*** Aproveita e faz um desabafo: “você, senador Alessandro (Vieira) entrou na política sem qualificação política”.

*** E mais: “o povo entendeu sua qualificação técnica em segurança e o elegeu. Você infelizmente esqueceu e começou a fazer politicagem. Reflita”!

Batendo um bom papo

Boias para todos? – A radialista Magda Santana pergunta: “Será que teremos boias pra todos que estão neste barco chamado Pandemia”?

Eliseu Barbosa – Os radicais religiosos devem deixar o ódio e voltar a pregar o amor, esse sim deve ser à base de qualquer religião séria.

André está bem – O secretário de Governo do Rio, André Moura (PSC), está bem e ainda não saiu o resultado do teste de DNA que detecta o coronavirus.

Resultado hoje – Segundo André Moura, esse resultado vai sair hoje, entretanto ele não tem nenhum sintoma de que tenha adquirido o vírus, como febre e tosse.

Deve ser fake – Exército está sondando municípios do RJ e ES sobre a capacidade para fazer enterros em massa por coronavírus.

Diz Maria – Cada um acha uma coisa: é pra não usar máscaras, depois mudou pra é pra usar máscaras, o mês do tal pico então…

Poder360 – Rodrigo Maia diz que o presidente Bolsonaro o ataca para tirar foco da demissão do ministro Mandetta.

Clóvis Silveira – Diálogo sério, respeitoso e construtivo, é a maneira de construir uma parceria de sucesso, não a prepotência, arrogância e o egoísmo!

Otto Alencar – Meus Deus, como um homem tão fraco, confuso, que não sabe diferenciar o real do irreal e com falsas crenças, pode, por meio do voto, tomar a dianteira em um País tão maravilhoso como o nosso. Dura realidade!