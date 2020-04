UFS JÁ PRODUZIU 1 TONELADA DE ÁLCOOL GEL E 1.500 LITROS DE ÁLCOOL GLICERINADO

17/04/20 - 13:18:03

O Departamento de Farmácia da UFS, campus de São Cristóvão, alcançou nesta quinta-feira, 16, a marca de 1 tonelada de álcool gel e 1.500 litros de álcool glicerinado produzidos e entregues a 19 instituições de Sergipe, entre elas os Hospitais Universitários de Aracaju e Lagarto, o Hospital Santa Isabel, a Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria Pública, a Fundação Renascer, além de asilos e secretariais municipais. Outras instituições serão beneficiadas (veja listas abaixo).

Desde o dia 19 de março, professores e alunos vêm produzindo álcool gel e álcool glicerinado para doação a diversas instituições públicas, filantrópicas e beneficentes. A mobilização do Departamento começou logo após a notificação dos primeiros casos de contaminação em Sergipe pelo SARS-COV-2, o coronavírus causador da doença Covid-19.

“Frente à declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, os professores e alunos entenderam que era momento de agir e somar forças para ajudar a população mais vulnerável e os profissionais que estão na linha de frente do combate ao vírus”, informou o professor Adriano Antunes, coordenador do Laboratório de Ensaios Farmacêuticos e Toxicidade-LeFT.

Além dele, o projeto de extensão conta com outros quatro professores doutores, Francilene Amaral, Cláudio Lima, Rogéria Nunes e Marcelo Cavalcante, e cerca de vinte alunos de graduação em Farmácia e do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas.

“Recentemente, novos grupos se somaram nesta ação, pois com o avanço da pandemia esses produtos se tornaram cada vez mais importantes, porém escassos, entre eles os campi da UFS de Itabaiana, Glória e Lagarto. A colaboração entre os diversos campi da UFS tem potencializado enormemente a ação, pois novas tecnologias e equipamentos têm sido compartilhados. Destaca-se nesse processo a articulação da gestão da UFS através do vice-reitor Valter Joviniano, que tem atuado de forma a fortalecer os grupos internamente e promover a ação junto à sociedade”, acrescentou.

“Esse é um marco muito importante para a UFS e fruto da dedicação e empenho de nossos professores, alunos e servidores técnico-administrativos, que responderam prontamente a uma demanda urgente e que sem dúvida está auxiliando no combate à pandemia. Esta ação fortalece a universidade que busca com todas as suas possibilidades devolver à sociedade, por meio do tripé ensino-pesquisa-extensão, soluções para atender às necessidades da população”, confirmou o professor Valter Joviniano, vice-reitor da UFS.

“Empresas, associações e instituições de forma voluntária doaram insumos e embalagens que foram essenciais para que chegássemos a esses números. A ideia é que o projeto continue ajudando ao máximo as pessoas mais vulneráveis e aqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus”, disse o professor Adriano Antunes, agradecendo à Distribuidora Petrox, a Associação das Indústrias de Nossa Senhora do Socorro, Tok Cosméticos e MW4 Representações, além do apoio do Governo do Estado de Sergipe e Secretaria da Segurança Pública.

– Instituições já beneficiadas:

Secretaria de Segurança Pública (bombeiros, policiais, agentes penitenciários e agentes do IML);

Fundação Renascer;

Defensoria Pública de Sergipe;

Hospital Universitário – HU;

Hospital Universitário de Lagarto – HUL;

Hospital Santa Isabel;

Secretaria de Saúde de São Cristóvão;

Secretaria de Saúde de Laranjeiras;

Secretaria de Saúde de Nossa Sra. Glória;

Secretaria do Meio Ambiente de Lagarto;

Conselho Estadual de Saúde;

Embrapa Semiárido;

Asilo Rio Branco;

Projeto Ações com Amor;

Casa Lar Nalde Barreto;

Lar Dona Conceição, Serra do Machado, Ribeirópolis;

Lar Isaias Gileno Barreto, São Cristóvão;

Residencial para Idosos Meu Aconchego;

Projeto Pescando Memórias, Nossa Senhora do Socorro.

– Instituições a serem beneficiadas:

Secretaria de Saúde de Campo do Brito;

Secretaria de Saúde de Rosário do Catete;

Secretaria de Saúde de Lagarto;

Secretaria de Saúde de Ilha das Flores;

Secretaria de Saúde de Macambira;

Polícia Rodoviária Federal;

Secretaria de Estado da Inclusão Social;

Lar Nossa Senhora da Conceição;

Associação de Proteção aos Idosos Maria do Carmo Alves, Ribeirópolis;

UPA 24h de Porto da Folha.

