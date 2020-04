Vereador Dr. Gonzaga vai ajudar a reforma do posto policial do povoado Areia Branca

17/04/20 - 06:30:33

O vereador Dr. Gonzaga (PSD) comunica que irá assumir o compromisso de ajudar a viabilizar a construção do posto de apoio policial do povoado Areia Branca, localizado no final da Rodovia Chico Mendes, próximo à igreja. “Há tempos venho acompanhando as reclamações de moradores e comerciantes da comunidade, inconformados com a falta de um posto na região, o que aumenta a sensação de insegurança para todos.

A permissão de uso da área, de propriedade do município, foi concedida há quase 20 anos a pedido de uma Associação de Moradores existente na época, mas desde então a obra nunca foi concluída. Segundo os moradores, há alguns anos, chegaram até a reiniciar uma construção, que logo foi abandonada, por falta de engajamento e recursos financeiros.

Dr. Gonzaga conta que desde o ano passado vem buscando informações junto à prefeitura e buscando apoio municipal e da inciativa privada, para finalizar a construção do posto, pois o pouco que havia sido construído, foi abandonado e perdido.

“Recentemente, recebi o pedido de uma comissão de moradores e comerciantes, que está realizando um abaixo assinado para oficializar a reivindicação da maioria da população do povoado, e me comprometi com eles a ajudar na concretização desse sonho tão antigo e importante para a comunidade”, assumiu o parlamentar.

Dr. Gonzaga reafirmou o seu compromisso pessoal de que irá trabalhar e buscar recursos para fazer a obra necessária para deixar o posto em condições de uso pelos policiais, conforme reivindica os moradores, nos próximos meses, tão logo a situação de confinamento social seja sanada. “É um compromisso que irei cumprir com o maior prazer, pois há muito tempo compartilho dos anseios dessa comunidade e continuarei presente, sempre que possível atendendo suas demandas”, disse ele.

Fonte e foto assessoria