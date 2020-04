CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS NA VÉSPERA DE FERIADO

18/04/20 - 10:12:28

Confira o funcionamento dos serviços municipais na véspera e no feriado de Tiradentes

Na próxima terça-feira, dia 21, é feriado em homenagem à Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira considerado herói nacional. E na segunda-feira, dia 20, o Município de Aracaju decretou ponto facultativo. Por este motivo, os órgãos e serviços da administração municipal de Aracaju não funcionarão nestes dois dias

Confira como fica o funcionamento dos serviços municipais na próxima segunda e terça-feira, dias 20 e 21:

Saúde

As oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) referências para síndromes gripais estarão abertas normalmente durante o feriado, sempre atendendo das 7h às 20h. Já as demais 37 UBS vão parar. Mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco funcionarão normalmente, assim como a urgência odontológica do Fernando Franco.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira), e as unidades de ensino municipais não estão funcionando em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Mercados centrais e setoriais

Os mercados Maria Virgínia Leite Franco, assim como os setoriais (nos bairros), irão funcionar no horário estabelecido para o período de quarentena, das 5h30 às 13h30. Já os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco permanecem fechados.

Feiras

A feira livre, realizada às terças-feiras ao lado do Batistão, no bairro São José, zona Sul de Aracaju, funcionará normalmente, no período da manhã, seguindo as recomendações sanitárias estabelecidas para estes espaços.

Limpeza pública

Os serviços de limpeza serão realizados com efetivo reduzido. A coleta domiciliar acontece normalmente. Já a coleta seletiva e o programa Cata Treco não ocorrerá neste dia. Os Ecopontos situados nos bairros Industrial, Coroa do Meio e Santos Dumont, estarão fechados durante o feriado, retomando o seu funcionamento na quarta-feira, 22.

Parque da Sementeira

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e outros espaços públicos não estão funcionando em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus, decretadas pela Prefeitura.

Chica Chaves

O Centro de Artesanato Chica Chaves segue fechado para reforma.