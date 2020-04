Deputado capitão Samuel solicita ao governador que reveja decreto Nº 40.577

18/04/20 - 07:26:11

Nesta sexta, dia 17, o deputado estadual Capitão Samuel solicitou ao governador Belivaldo Chagas, que reveja urgentemente o Decreto nº 40.577, que suspende direitos assegurados por lei para os militares sergipanos e outros servidores.

Segundo o parlamentar, “todos sabemos do momento difícil que passa o nosso estado, o país e até o mundo, com esta pandemia, mas suspender direitos de trabalhadores que estão na linha de frente no combate ao covid-19, como é o caso da classe militar, não é de bom tom, sobretudo que a categoria já está há mais de sete anos sem reajuste e reposição salarial”.

Ainda de acordo com o Capitão Samuel, os policiais e bombeiros militares, além dos demais agentes da segurança pública, estão diuturnamente expondo suas vidas, agora ainda mais, com um inimigo invisível, hora de ao menos ter seus direitos mantidos.

“Esperamos que o governador Belivaldo Chagas possa rever tal decreto urgentemente, pois a insatisfação dos militares sergipanos é grande, sobretudo num momento que colocam a sua saúde e vida em risco nesta pandemia, no mínimo o que se esperava é que tais direitos fossem mantidos”, afirmou o Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar