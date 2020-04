Dr. Paulo Afonso tem apoio de Sukita para pré-candidatura em Japaratuba

18/04/20 - 08:40:26

O pré-candidato a prefeito de Japaratuba, Dr. Paulo Afonso (REPUBLICANOS), usou as suas redes sociais para informar que a sua pré- candidatura contará com o apoio do ex -gestor de Capela, Manoel Messias Sukita.

“Agradeço a Sukita por acreditar nesse novo projeto para Japaratuba, grande líder político que vem para somar e reforçar a nossa pré-candidatura”, reconheceu.

O novo projeto do doutor Paulo Afonso para Japaratuba é de mudança e renovação.

“Japaratuba vive da velha política, que só pensa em usar o dinheiro público para construir praças, recursos estes que poderiam garantir moradia as famílias carentes do município”, alerta.

Sobre o novo apoio político, o pré-candidato afirma que se trata de uma pessoa querida por todos, e que no ano de 2016 teve o seu reconhecimento nas urnas.

Por Assessoria de Comunicação/Doutor Paulo Afonso