Governo anuncia Edital voltado aos artistas locais afetados pela crise da pandemia

18/04/20 - 07:34:12

O “ReinventeSE” irá selecionar 102 projetos envolvendo conteúdos artísticos que irão compor uma programação especial de difusão em plataformas digitais

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), anuncia a abertura do Edital “Reinvente-SE”, voltado aos artistas sergipanos atingidos pela impossibilidade de atuação em teatros, restaurantes, feiras de artesanato, casas de shows, galerias de arte e outros locais que permanecem fechados em cumprimento ao Decreto Estadual (40.567/2020), que visa combater à pandemia do Covid-19. O Edital contempla projetos culturais com o objetivo de contribuir no fomento da economia criativa.

“O setor artístico foi um dos mais atingidos nessa crise da Covid -19, com o fechamento de teatros, bares, feiras e exposições. Pensando nesses artistas que dependem da arte para sobreviver, que nós anunciamos o Edital. Ele ajuda a dar um fôlego para esse período de incerteza, em que a receita de boa parte dos artistas locais se tornou inexistente”, disse o governador Belivaldo Chagas.

A inscrição deve ser feita na página ‘Mapa Cultural de Sergipe’ (mapas.cultura.se.gov.br/oportunidade/1480), no período entre 17 de abril a 17 de agosto de 2020. O “ReinventeSE” irá selecionar 102 projetos envolvendo conteúdos artísticos que irão compor uma programação especial de difusão em plataformas digitais. A iniciativa é financiada pela Lei 4.490/2001 do Fundo de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Sergipe (FUNCART/SE), com valor estimado em R$ 240 mil.

De acordo com a presidente da Funcap, Conceição Vieira, a ação pretende contribuir na dinâmica de produções artísticas durante o enfrentamento ao novo coronavírus. “O Governo, além de executar várias medidas na área de saúde pública no enfrentamento ao covid-19, também se preocupou com a classe artística e o Edital concretiza essa atuação. O intuito é fomentar atividades que envolvam a sustentabilidade econômica e social dos profissionais que compõem o cenário cultural sergipano”, explica.

O diretor de Cultura da Funcap, Fredson Santana, ressalta sobre a importância do projeto. “A expectativa é despertar o potencial criativo nesta fase tão delicada para os sergipanos. Vale lembrar que a comissão avaliadora será instituída por portaria publicada no Diário Oficial do Estado”, concluiu.

COMO REALIZAR O CADASTRO NO MAPA CULTURAL

ACESSE O SITE

Pelo computador, entre no site (mapas.cultura.se.gov.br) ou

pesquise no Google

“Mapas culturais de Sergipe”

SELECIONE CADASTRAR

No ícone central da página irá encontrar a ferramenta denominada “Colabore com o Mapas”

SELECIONE CADASTRAR-SE

Após ser direcionado à página do ID CULTURA, selecione a opção de login em “cadastrar-se”

INFORME OS DADOS

Informe os dados solicitados

(nome, sobrenome, e-mail e senha).

AUTORIZAÇÃO

Será solicitado uma autorização para que a página utilize seus dados que foram preenchidos anteriormente. Aceite-o.

PERFIL CRIADO

O perfil foi criado, porém, ainda não está público. Preencha os dados solicitados.

ALIMENTE O PERFIL

Os dados obrigatórios estão com este símbolo (*) vermelho. Ex: Nome, descrição curta e área de atuação.

É interessante completar os dados cadastrais, mas NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS.

CONCLUSÃO

Após preencher os dados, no canto superior direito onde localiza “Salvar Rascunho e Publicar” selecione “PUBLICAR” para que esteja disponível ao site e, assim, será concluído o cadastro no Mapa Cultural de Sergipe.

Clicar em Oportunidades para acessar o edital.

ASN

Foto: Pritty Reis