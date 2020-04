PMA VAI CAPACITAR VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO ATUAR NAS AÇÕES CONTRA COVID-19

18/04/20 - 06:22:24

No âmbito das ações de enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Aracaju busca somar forças em diversas frentes de trabalho. Por isso, está recrutando e vai treinar profissionais e estudantes da área de saúde que se voluntariaram para atuar nos serviços de referência disponibilizados pelo Município para atender aos pacientes com covid-19.

Até o momento, cerca de 165 profissionais e 139 estudantes se inscreveram pelo formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura de Aracaju. Para poder ajudar, os estudantes devem estar, obrigatoriamente, no último ano da graduação.

Esse processo de recrutamento de voluntários é coordenado pelo Centro de Educação Permanente da Saúde (Ceps) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), órgão responsável pela seleção dos voluntários e pelo treinamento que será ofertado na próxima quinta-feira, dia 23, para profissionais e estudantes de 16 categorias da saúde.

Assim que forem finalmente recrutados, os voluntários passarão por um treinamento em que vão aprender a lidar com os sintomas da covid-19 e com os equipamentos de UTI. Depois de preparados, estudantes e profissionais atuar nos turnos da manhã, tarde e noite, e nos fins de semana, a depender da disponibilidade de cada um.

“O ritmo do trabalho dos voluntários vai depender do avanço do novo coronavírus e do número de vítimas acometidas. A princípio, após serem recrutados e devidamente treinados, os voluntários irão atuar nos nossos serviços de referência, que são os leitos de retaguarda e o hospital de campanha que está sendo montado pela Prefeitura”, explica a coordenadora do Ceps, Jane Curbani.

As inscrições ainda podem ser feitas por meio do preenchimento do formulário eletrônico. São três etapas para concretizar a inscrição: primeiro o candidato deve inserir as informações profissionais; depois os dados pessoais; e, por fim, informar a disponibilidade de horário para o trabalho. Ao término do serviço voluntário, a Secretaria Municipal da Saúde emitirá um certificado de participação nesse trabalho de contenção de covid-19 para cada profissional e estudante, para fins curriculares e com a descrição da carga horária.

“O certificado é uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas. Ao se disponibilizarem, os voluntários sabem que não recebem nada pelo serviço prestado, mas a atuação de cada um deles servirá de grande experiência e, principalmente, vai ajudar muitas pessoas nesse momento de crise de saúde. Sabemos que o serviço público de saúde está defasado em relação à equipe técnica e ter pessoas que queiram se somar e fazer a diferença numa hora tão necessária como essa, não tem preço. E no final, quando tudo isso tiver passado, poder dizer orgulhosamente para filhos e netos que contribuiu para vencer o coronavírus”, afirma Jane Curbani.