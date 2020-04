Quinta-feira, dia 23, tem live com o cantor e compositor Sérgio Lucas

18/04/20 - 07:51:19

Em tempos de lives e ficar em casa, o blog Espaço Militar vem prestigiar e valorizar o artista sergipano, divulgando nossos artistas locais.

Na próxima quinta-feira, dia 23, às 20h30min, estará ocorrendo uma live do cantor e compositor Sérgio Lucas, com o melhor do forró raiz, através do instagram.

A live será em prol da AVOSOS (Associação dos Voluntário a Serviço da Oncologia em Sergipe) e quem quiser, já pode doar, contribuindo com qualquer quantia, depositando nas seguintes contas da instituição:

BANESE: agência 029, tipo 03, conta corrente nº 100489-8

BANCO DO BRASIL: agência 1224-6, conta corrente nº 4588-8

CAIXA ECONÔMICA: agência 2382, tipo 03, conta corrente nº 175-7

E quem quiser fazer pedidos de músicas para o repertório é só enviar mensagem para o instagram @sergiomlucas

Vale a pena conferir música de boa qualidade.

Matéria do blog Espaço Militar