SES confirma quinto óbito por Covid-19 e mais 13 casos confirmados no estado de Sergipe

18/04/20 - 12:36:55

São oito pacientes de Aracaju e cinco do interior do Estado

Faleceu neste sábado (18), o paciente de 36 anos que estava internado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) com Covid-19. Ele era do município de Itabaianinha. Com este, sobe para cinco o número de óbitos no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde também confirmou mais 13 casos confirmados.

São oito pacientes de Aracaju: três mulheres, de 41, 39 e 54 anos (esta última profissional de saúde); três homens de 34, 41 e 44 anos. Tanto os homens como as mulheres estão em isolamento domiciliar, exceto o de 44 anos que já recebeu alta. Ele também é profissional de saúde.

Em Aracaju também tem duas crianças menores de um ano que estão hospitalizadas na rede pública de saúde.

No interior são cinco casos, sendo três homens: de 41 anos (Indiaroba); de 28 anos (Itabaianinha); e 64 anos (Itabaiana); e duas mulheres de 38 anos (São Cristóvão, profissional de saúde) e 79 anos (Itaporanga D’Ajuda). Todos cumprem isolamento domiciliar. Com estes, Sergipe para a ter 71 o número de casos confirmados da doença.