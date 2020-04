VALBERTO OLIVEIRA EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PEDIDO DE DEMISSÃO

18/04/20 - 12:12:39

O atual secretário de Estado da Saúde, Dr. Valberto de Oliveira Lima, comunica através de sua assessoria que na última sexta-feira (17), esteve reunido com o governador Belivaldo Chagas para informá-lo do desejo de antecipar em apenas um mês a sua desincompatibilização do cargo de secretário de Estado para disputar um cargo eletivo nas próximas eleições no município de Propriá.

Dr. Valberto ainda ressalta que deixará no dia 30 de abril a Secretaria de Saúde em um momento que os casos de Coronavírus em Sergipe estão estáveis e destaca que esteve desde do início preparando em consonância com o Ministério da Saúde e a equipe da SES o plano de contingenciamento de combate a pandemia do novo Cononavírus (Covid-19).

Por fim, antecipa e agradece publicamente ao governador Belivaldo Chagas pela confiança em poder coordenar uma pasta complexa e relevante.

ASCOM