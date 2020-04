Vereador cabo Didi emite nota de repúdio ao decreto do governo do estado

18/04/20 - 07:21:41

Venho a público repudiar a atitude do Governo de Sergipe, que através do decreto nº 40.577, suspendeu direitos dos militares sergipanos, como o auxílio uniforme e o pagamento de 1/3 das férias, bem como de outros servidores estaduais.

Na hora que a classe mais precisa do apoio do seu governante, visto que os policiais e bombeiros militares têm colocado suas vidas em risco no combate ao coronavírus, este apoio não vem.

Necessário, governador Belivaldo Chagas, que o senhor reavalie tal decreto, pois é bom lembrar ao senhor, que os militares sergipanos trabalham fardados e adentram nos mais diversos lugares, bem como, muitas das vezes nas ocorrências entram em contato físico com um meliante, e nada mais justo, por exemplo, de ter seu auxílio uniforme assegurado para que possa ter condições de adquirir mais uniformes, pois ao final do trabalho, todo seu uniforme será devidamente higienizado na lavagem, portanto, quando mais uniformes, melhor para preservar a saúde dos nosso militares.

Governador, existem outros meios de se cortar gastos, mas suspender direitos dos militares e outros servidores que colocam sua saúde e sua vida ainda mais em risco no combate ao covid-19, é inaceitável.

Cabo Didi

Vereador por Aracaju e Policial Militar