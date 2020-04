Samuel avisa: “máfia dos combustíveis vai ter que acabar”

19/04/20 - 08:40:13

O deputado estadual Capitão Samuel Barreto vem realizando cobranças dos órgãos fiscalizadores, para que apure o fato dos combustíveis no Estado de Sergipe não terem sofrido a mesma redução de preço que foi feita pela Petrobras nas refinarias.

Isso parece que está incomodando alguns empresários, já que segundo o deputado, estão tentando amedronta-lo com ameaças, fazendo levantamentos de seus gastos como parlamentar. Recentemente Samuel citou o preço da gasolina praticada em Maceió/AL, que é de R$ 3,90, enquanto em Aracaju o valor mais barato é de R$ 4,17.

Na noite deste sábado (18), capitão Samuel Barreto usou as redes sociais para informar que está sendo ameaçado e, mesmo assim irá continuar a combater a “máfia dos combustíveis”.

Samuel fez uma explicação do que vem fazendo e como tem gasto as verbas. “Passei o sábado fiscalizando a máfia dos combustíveis em Sergipe. Durante a noite, foram no portal da transparência para pegar dados sobre o deputado capitão Samuel e divulgar e pedir explicação de Samuel. Eu quero dizer que tudo que a Assembleia disponibilizar para um deputado estadual eu farei uso. Se tem que alugar carros para servir o povo, farei. Combustíveis para esses carros andarem farei. Valores para o escritório de advocacia para servir a população de Sergipe, farei. Não tenho vergonha daquilo que é público”, disse o deputado.

Por fim, capitão Samuel foi duro no recado à suposta máfia, afirmando que “agora essa máfia dos combustíveis de Sergipe vai ter que acabar. Se achou que iria me amedrontar, piorou. Não da para aceitar o litro de combustíveis em Sergipe a cinco reais. Como a Petrobras baixou quase 50 por cento e como o combustível continua sendo 4 reais, quando deveria ser 3, ou 2,70. Se tentar me amedrontar piorou, porque agora é que vocês vão ver como funciona a fiscalização. Tudo que é meu é transparente e só paro quando em Sergipe, o combustível for um preço justo”, avisou o deputado capitão Samuel.

CONFIRAM O VÍDEO.



Vídeo: blog Espaço Militar

Munir Darrage