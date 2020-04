CONDUTOR EMBRIAGADO É DETIDO APÓS COLIDIR COM POSTE E CAIR EM RIBANCEIRA

19/04/20 - 09:31:48

Um condutor de 40 anos colidiu com um poste na tarde deste sábado (18) perdeu o controle do seu veiculo e acabou caindo em uma ribanceira próximo a entrada do centro histórico de Nossa Senhora do Socorro.

As guarnições de pronto foram até o veículo e constataram que o condutor teve ferimentos leves, e estava com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica.

Ao fazer o teste do bafômetro (etilometro), foi constatado 0.78 mg/ l de álcool no ar expelido do condutor, quando a legislação determina que após 0.33 mg/ l o condutor deve ser preso em flagrante.

O caso foi levado a delegacia para o devido procedimento legal.

FONTE: CPTRAN