EQUIPES DA PREFEITURA ATUAM CONTRA IMPACTOS DA CHUVAS INTENSA NA CAPITAL

19/04/20 - 07:08:38

A Prefeitura de Aracaju atua desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 19, para atenuar os impactos causados pelas fortes chuvas que caem sobre a capital nas últimas oito horas. Por meio de equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a administração tem atendido as ocorrências e tomado medidas para dissipar os alagamentos.

Conforme alerta enviado no sábado pela Defesa Civil Municipal chuvas intensas atingiram a capital, de maneira que somente nas últimas 12 horas os pluviômetros registraram um acumulado de 85mm, sendo que 75mm destes dentro de 6 horas.

Com base nas informações repassadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Immet) as equipes ficaram de prontidão, aguardando as possíveis ocorrência. “Atuamos com duas equipes, cada uma contando com três agentes, que estão atendendo as demandas repassadas pela população pelo número 199. Nos locais onde há alagamento de ruas acionamos a Emurb para desobstruir os bueiros ou a tubulação de drenagem. Caso exista a necessidade de retirar famílias de suas residência repassamos o caso para a Assistência Social”, explica o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

O monitoramento das áreas impactadas e avaliação dos transtornos é fundamental, atividade feita pelos membros da Defesa Civil, que encaminham as resoluções, caso a caso, para os devidos órgãos responsáveis da Prefeitura.

Ocorrências

Os registros realizados através do serviço emergência, até o momento, estão relacionados a situações de alagamento e inundação, nos bairros Luzia e Jabotiana, Farolândia e Santa Maria, áreas mais afetadas. O trabalho nestes locais já está sendo feito.

Com relação à avenida Euclides Figueiredo, nenhuma intercorrência foi registrada até agora, a rede de drenagem feita recentemente pela gestão não foi sobrecarregada pelas chuvas intensas.