GETAM PRENDE HOMEM QUE SE PASSAVA POR SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR

19/04/20 - 07:55:16

Os policiais localizaram o farsante após denúncia feita por uma das vítimas

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem que se passava por sargento da Polícia Militar para pedir dinheiro à população.

Segundo informações de uma vítima, um homem se apresentou como sargento Fábio, lotado no Getam, e estaria pedindo dinheiro nos estabelecimentos comerciais da avenida Euclides Figueiredo alegando que a quantia seria usado para comprar máscaras cirúrgicas para os policiais.

A vítima doou a quantia de R$ 100,00 reais, e o suspeito disse que retornaria durante a tarde para pegar mais dinheiro. Diante das informações, uma equipe do Getam se deslocou até o local e identificou o farsante, que no momento da abordagem, estava em outro estabelecimento comercial, dessa vez se passando por tenente do Corpo de Bombeiros.

O suposto sargento foi identificado como Rafael Jesus dos Santos, natural de Itaquera, São Paulo, mas possui residência em Santo Amaro das Brotas, no interior sergipano. As vítimas e o suposto sargento foram encaminhados à Central de Flagrantes para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

Informações e foto SSP