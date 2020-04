Homem é preso em oficina com motocicletas adulteradas em Lagarto

19/04/20 - 07:48:53

Policiais militares do 7º Batalhão flagraram neste sábado (18), realizavam o patrulhamento no bairro Cidade Nova, em Lagarto, quando flagraram um suspeito no interior de uma oficina, que ao avistar a viatura demonstrou intenso nervosismo.

Os militares decidiram realizar a abordagem e flagraram duas motocicletas com graves adulterações de chassi e motor. Em uma delas foi constatado remarcação de números.

Os suspeitos e as motocicletas foram encaminhados à delegacia para as providências legais.

Fonte e foto: 7º BPM