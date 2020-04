PREFEITURA DE ARACAJU ESTÁ EM ALERTA PARA CHUVAS NAS PRÓXIMAS 24 HORAS

19/04/20 - 10:08:23

De acordo com o aviso emitido, no final da manhã deste sábado, 18, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de precipitações intensas acompanhadas de ventos fortes, na capital. Diante disso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém suas equipes em atenção à previsão de chuvas, nas próximas 24h.

Para alertar a população, em especial os moradores de áreas de risco, foi enviada uma mensagem aos telefones cadastrados no Serviço de Alerta por SMS-40199-, da Defesa Civil. “A medida preventiva possibilita que as comunidades redobrem a atenção para possíveis situações de anormalidade, e assim possam acionar o serviço emergencial 199, caso seja necessário”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, que também informou o acumulado de 15 milímetro de chuvas, nas últimas 12h.

Desde a manhã deste sábado, as equipes já monitoravam os impactos da instabilidade climática. Foram vistoriadas áreas de risco nos bairros Cidade Nova e Porto Dantas.O trabalho tem continuidade, contemplando diversas regiões da cidade. Não houve registro de ocorrências no período da manhã. Já no início da tarde, um chamado foi atendido no bairro Santa Maria.

A Defesa Civil de Aracaju pode ser acionada através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

Cadastro

Para realizar o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região.

Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. O serviço é gratuito e é possível cadastrar mais de um CEP.