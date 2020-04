Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 12 casos de coronavírus. Agora já são 83

19/04/20 - 14:34:16

Com mais 12 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe passa a ter 83 casos de coronavírus. São quatro em Aracaju: um adolescente de 17 anos, comunicante de caso confirmado; e três homens de 26, 38 e 64 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Em São Cristóvão surge mais um caso: uma mulher de 56 anos. O município de Estância registra seus primeiros doentes por Covid-19: dois homens de 42 e 66 anos, uma mulher de 41 anos, e uma criança do sexo masculino com 2 anos de idade. Todos comunicantes de caso confirmado.

O município de Itabaianinha aparece com mais três casos: são todos homens com idades de 20, 28 e 48 anos. Todos os casos confirmados com Síndrome Gripal e em isolamento domiciliar.