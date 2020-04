Aracaju sedia Dia Mundial da Criatividade com ações totalmente online

20/04/20 - 12:52:26

Imagine um evento totalmente digital, gratuito, que estimula sua criatividade e oferece cursos e atividades relacionadas a temas diversos, dentre eles marketing de conteúdo, economia criativa, empreendedorismo social, e startup e novos modelos de negócio. Esse é o World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade), que acontece nestas terça e quarta, 21 e 22, simultaneamente em 250 cidades do mundo. Em Aracaju, o evento conta com programação exclusiva. As inscrições estão abertas através do site do evento, são feitas em cada oficina e o participante pode se inscrever em quantas quiser.

Todas as atividades estarão disponíveis nos dois dias de evento, de modo que o participante pode acessá-las em qualquer horário, através do aplicativo ou do site do World Creativity Day. As oficinas são curtas e de até 15 minutos, e, segundo a líder local da iniciativa, Ana Karine de Oliveira, existe a possibilidade de o participante se inscrever em ações previstas para qualquer cidade ou país. “O que é mais legal é que você não fica restrito às atividades da sua cidade. Você pode, por exemplo, participar de uma atividade da Sérvia que você goste. Possibilitar isso para as pessoas é algo bem bacana”, acrescentou.

O World Creativity Day é um evento totalmente voluntário em que algumas pessoas, chamadas de inspiradoras, se disponibilizam para ensinar ao próximo um pouco do que sabe. Em Aracaju, são mais de 30 atividades disponíveis com temáticas variadas.

Evento

O evento tem como alguns pilares o empreendedorismo e a inovação. De acordo com a organizadora local, conectá-los com temas como cultura, educação, economia criativa, sustentabilidade e o social é uma forma de fortalecê-los e de oferecer novas perspectivas para as pessoas, para a economia, e para setores em si.

“A proposta é mostrar de fato o que é criatividade, e que ela é inerente ao ser humano. Dentro do processo de crescimento nós acabamos nos moldando, mas existem muitas outras perspectivas. Então, queremos mostrar que a criatividade está no mundo dos negócios, na escola, na arte, na cultura, está em casa, e é a forma como vemos o problema e encontramos a solução. O fortalecimento da criatividade faz com que consigamos desenvolver mais a economia. E queremos que as pessoas entendam que existem novos cenários, e que precisamos estimular que os demais mudem, se olhem e se recriem”, explicou Ana Karine.

Essa é a segunda edição do evento em Aracaju que, no ano passado, aconteceu presencialmente em alguns espaços da cidade. Por conta da pandemia do Covid-19, as ações tiveram que ser reprogramadas para acontecerem de forma totalmente online. De acordo com Ana Karine, isso ampliou a possibilidade de participação de pessoas, visto que antes focado em jovens e adultos, em 2020 o evento está abarcando também as crianças, que são contempladas, por exemplo, com atividades sugeridas no perfil do evento no Instagram (@worldcreativityday).

Como o evento começou

Em 2017, a ONU – Organização das Nações Unidas, reconheceu o dia 21 de abril como data oficial para celebrar a criatividade em todo o mundo. Em 2018, Lucas Foster ativou, através da ProjectHub e LabCriativo, 13 cidades brasileiras para celebrarem a criatividade através de diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, em todo o território nacional.

Atividades disponíveis e inspiradores

Desenvolvimento sustentável com o Coletivo Camaleão Urbano – Dauane Santana

Aula Aberta: Design Thinking na Educação – Danilo Lemos Batista

“Eureca: como surge a criatividade” – Bruno Kevin Silva Paulo

The Sims 4 como Ferramenta Educacional no Curso de Arquitetura e Urbanismo – Stéphanie Dória

Evento e criatividade – Jefferson Marx Silva Mesquita

Melhore sua oratória e venda bem – Jefferson Marx Silva Mesquita

Empreendedorismo Social muda o mundo – Time Enactus UFS

Live ‘A mobilidade urbana sustentável e as suas contribuições para cidades resilientes’ – José Waldson Costa de Andrade

Territórios criativos: como a economia criativa impulsiona o mercado local – Ingrid Passos

A economia criativa no universo feminino – Coletivo Panapanã

A importância do autoconhecimento sexual para o empoderamento feminino – Ingrid Miranda Santana

Desenvolvimento sustentável com o Coletivo Camaleão Urbano – Dauane Santana

Confecção de organizadores para acessórios – Grasielly dos Santos Cunha

Minicurso Introdutório em Marketing de Conteúdo – Bianca Santos Reis

Live ‘Disco Jockey na Prática’ – Ruriá Araújo Venâncio

Como ser jovem em um mercado conservador – Laura Sthephany Pereira Santos

Economia Circular: brechó como uma alternativa de consumo atual e futura para o mundo além da moda – Pareia Brechó

Startups e novos modelos de negócios – Matheus Felizola

Relato: Criatividade e tomada de decisões no ambiente de incertezas – Jose da Silva Rabelo Neto

Cidades Criativas e Inteligentes – Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia (CINTTEC)

A casa como aliada de bem-estar e produtividade – Alana Aragão (Casular)

As etapas do processo criativo – Estúdio Claquete – Pedro Carvalho (convidado)

Por Monique Garcez