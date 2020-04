Bruna Marquezine diz não ser tão rica quanto as pessoas acham: “Glamourizam muito a profissão”

20/04/20 - 15:24:09

Bruna Marquezine falou sobre glamourização da sua profissão. A atriz, que estava batendo papo com seus seguidores do Twitter sobre sua torcida para Manu Gavassi levar o 1,5 milhão de reais do BBB 20, se surpreendeu com alguns comentários como “um milhão para a Bruna deve ser tipo 10 reais para a gente”.

“Para aonde está indo todo esse dinheiro? Porque aqui não está chegando. O povo viaja nos valores. Glamourizam muito a profissão. Não é nada disso”, disse ela.

Bruna tem feito uma campanha em suas redes sociais para Manu Gavassi ganhar o reality show. Ao ser questionada se ela não preferia ter a amiga fora do BBB e por perto, a atriz respondeu: “Não pode visitar, menina. Quarentena, lembra? Então, melhor ela lá dentro que assim pelo menos eu consigo ver a minha amiga maravilhosa”.

Fonte/Foto: globo.com