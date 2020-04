Deputado diz que foi atacado nas redes sociais depois de denunciar preços abusivos dos combustíveis

Na manhã desta segunda-feira, 20, o deputado Capitão Samuel concedeu entrevista na Rádio Jornal (91.3 FM), comandada pelo radialista Gilmar Carvalho. Entre os principais temas da conversa estiveram o preço do combustível na capital sergipana e o decreto estadual dos servidores públicos.

A entrevista foi iniciada com a polêmica dos variados preços de gasolina praticados no estado e a queda dos valores que não são lançados nas bombas de abastecimento. Segundo o Parlamentar, em alguns estados os valores são inferiores a R$ 4,00, em Sergipe os preços mudam muito lentamente.

Segundo Samuel o trabalho de fiscalização começou a partir de fotografias encaminhadas por seguidores. “O povo vê tudo e aprendeu a denunciar. Pegamos as informações e observamos essa disparidade. Em alguns estados a gasolina custa R$ 3,80, e aqui os preços não baixam e quando isso acontece é depois de 15 dias ou um mês. A nossa denúncia incomodou tanto que fui ameaçado e coagido pelas redes sociais”, ressalta.

Outro tema da entrevista foi o decreto do governo do estado que tira direitos dos servidores públicos, onde o deputado afirma que irá revogar dois artigos. “Os profissionais da saúde e da segurança pública estão na linha de frente do combate à pandemia do COBID-19, não é justo que eles tenham perdas nos seus benefícios. Já peguei a assinatura de alguns parlamentares e vamos lutar para impedir essa injustiça”, reforça.

