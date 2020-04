Correios oferece soluções logísticas a pequenos e médios empresários

20/04/20 - 10:33:01

Abrir um e-commerce antes da pandemia do coronavírus significava ter mais um canal de vendas. Agora, com as medidas de isolamento social e fechamento do comércio, para muitos negócios passou a ser questão de sobrevivência. Para apoiar os pequenos e médios empresários que querem vender pela internet, os Correios oferecem soluções logísticas completas e diferenciadas.

O serviço Correios Log+ cuida da armazenagem, preparação de pedidos, distribuição até a logística reversa. Contratando a solução de e-fulfillment, a loja virtual ainda reduz em até 47% os seus custos logísticos, pois transforma despesas fixas (como aluguel de espaço ou pagamento de funcionários) em variáveis.

“Os Correios acreditam que novos desafios nos permitem ir além e, assim, criar soluções que realmente fazem diferença na vida das pessoas e das empresas. A nossa proposta é sempre apoiar e incentivar o comércio eletrônico”, destaca o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.

O sistema de gerenciamento de armazém do Correios Log+ também organiza as ordens de pedidos e gera relatórios de movimentação e estoques mínimos. Tudo para que as micro e pequenas empresas consigam alocar sinergia no seu core business, tornando-se competitivas e fortes.

Igor Ramon, proprietário da loja Kamaleão Color, que comercializa produtos para cabelo, contratou o serviço ainda na fase piloto, em 2017. Com o apoio dos Correios e de estratégias de marketing, o empresário tem conseguido driblar os impactos da pandemia e triplicou o seu faturamento diário no último mês.

“Passamos a oferecer frete grátis nas compras acima de R$ 100 e, nas redes sociais, focamos em conteúdo de serviço para aumentar o nosso engajamento. O grande sucesso tem sido as lives com cabeleireiros ensinando as pessoas a pintarem o cabelo em casa”, relata Igor.

Desde que contratou o Correios Log+, Igor vislumbrou um rápido crescimento do seu negócio. “Quando assinei o contrato com os Correios, começamos com duas pessoas trabalhando e, em menos de três anos, a nossa empresa tem quase 40 funcionários. Como eu não preciso me preocupar com o processo logístico, eu trago todo o meu esforço e da minha equipe para potencializar as vendas”, comemora.

Além de todas as vantagens e facilidades logísticas, a solução dos Correios ainda oferece embalagens gratuitas e preços mais baixos para o envio por meio de PAC e SEDEX. Mais informações estão disponíveis na página do serviço, no site dos Correios.

Assessoria de Imprensa

Coordenação de Comunicação-SE