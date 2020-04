Covid-19 faz 113 novas mortes em apenas 24 horas no País

20/04/20 - 18:33:10

Novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde sobre o coronavírus no país nesta segunda-feira (20) aponta que foram computadas nas últimas 24 horas 113 novas mortes causadas pelo Covid-19, totalizando 2.575 em todo o país.

O número já supera as mortes causadas pelo vírus influenza nos anos de 2018 e 2019 que, somadas, totalizam 2490.

Os casos confirmados da doença também seguem aumentando. De acordo com o Ministério, o número de pessoas infectadas passou de 38.654 no domingo (19) para 40.581 nesta segunda – um aumento de 5%. A taxa de letalidade é de 6,3%.

A princípio, a pasta agora comandada por Nelson Teich havia informado que em 24 horas foram 383 novas mortes, o que seria um recorde de óbitos de um dia para o outro no país. Depois, no entanto, divulgou um novo balanço informando que o número real é de 113 novos óbitos, e que o número divulgado anteriormente era fruto de dados computados “erroneamente” do estado de São Paulo.