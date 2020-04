Eliminada do ‘BBB20’, Ivy acredita na vitória de Babu: ‘Uma pessoa muito forte’. Em participação no ‘Encontro com Fátima Bernardes’, modelo também explicou por que votou muitas vezes

Após ser eliminada do BBB20 com 74,17% dos votos em um Paredão contra Rafa e Thelma, Ivy participou do Encontro e relembrou a participação na casa mais vigiada do Brasil em um bate-papo através de vídeo com Fátima Bernardes. Confira o que rolou!

Questionada, a modelo contou que acreditava que podia ser eliminada por algo que falou dentro do confinamento. “Fiquei bem insegura quando as pessoas que estavam comigo começaram a sair. Eu não sabia ao certo o que eu poderia ter falado, mas sei que sou uma pessoa muito falante. Tudo que vem na minha cabeça, eu falo. Tudo que eu sinto, eu falo, expresso. Então, por algum momento, fiquei com medo de ter falado alguma coisa que pudesse ter machucado alguém.” Explicação sobre conversa com Flay No papo com Fátima Bernardes, a ex-participante reviu uma declaração que deu no reality show e avaliou a fala: “Eu e a Flay estávamos conversando nesse momento no sofá. A Flay falou que ela se considerava preta. Aprendi até a falar ‘preto’ dentro da casa, porque eu falava ‘negro’ e o Babu me corrigiu. Ele e a Thelma me ensinaram que o correto era ‘preto’ para falar da cor da pele. A Flay que não usava da cor da pele para se justificar nos 30 segundos que tínhamos ali para a gente se defender. Eu falei que também não concordava, porque não acho que isso seja uma coisa ruim para se falar.” “Eu quis dizer no intuito de por que falar isso? Não é distinção, qual o problema ser preto?” Voto em Babu no BBB20 Sobre votar muitas vezes em Babu, Ivy explicou: “Dentro do jogo, para mim, era muito difícil votar nas pessoas, uma coisa bem dolorida. O Babu teve, em algum momento do jogo, atitudes que eu não gostei. […] Uma coisa pequena a gente acaba pegando por motivo de voto.” “Foi um erro que tive dentro da casa. Por medo de machucar quem estava comigo, para não votar em outras pessoas dentro do grupo, eu acabei insistindo [em votar no Babu].” Apesar de torcer pela vitória de Mari, Ivy falou que acredita que Babu pode ser o grande campeão do BBB20. “Devido ao Babu ter ido várias vezes ao Paredão, eu acho que ele ganha o programa. Ele é uma pessoa muito forte aqui fora. Mas a minha torcida é para a Mari.” Saudade do filho Fora do confinamento, Ivy contou que ainda não conseguiu encontrar o filho, mas pretende vê-lo nesta noite. “Hoje eu consegui ligar para a minha mãe pela manhã e vi no vídeo antes de vir para cá. Estou com muita saudade. Muita mesmo.” Fonte/Foto: globo.com

20/04/20 - 15:28:20