Energisa doa 6,7 mil máscaras N95 para hospitais em 11 estados

20/04/20 - 13:47:54

Equipamentos estavam em estoque próprio e serão repassados a unidades de saúde que são referência para tratamento da Covid-19;

Seguindo a recomendação das autoridades, máscaras de TNT e tecido serão distribuídas ao público interno.

O Grupo Energisa está doando 6.740 máscaras N95 a hospitais que são referência no tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A decisão vai ao encontro da necessidade das instituições por esses equipamentos e às novas orientações do Ministério da Saúde quanto ao uso de máscaras para a população em geral. As unidades beneficiadas ficam nos 11 estados onde a empresa atua na distribuição de energia e que estão no foco do Movimento Energia do Bem. A distribuição está sendo realizada em função da quantidade que cada concessionária tinha em estoque.

“As máscaras N95 estão sendo bastante necessárias nos hospitais que tratam os pacientes com Covid-19. Decidimos ajudar a suprir essa carência que se repete em todo o Brasil”, afirma Daniele Salomão, Vice-Presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa.

As autoridades de saúde estabeleceram um novo protocolo para as demais máscaras, de TNT e tecido, recomendando o uso para a população em geral. Para suprir a demanda do público interno de dois equipamentos por turno, a Energisa encomendou 252.500 mil unidades, sendo 177.500 produzidas por empresas do Polo Têxtil de Cataguases (MG), cidade sede do Grupo Energisa, como uma forma de estimular e apoiar negócios locais onde o grupo atua. Esta remessa será distribuída este mês a todos os colaboradores do Grupo que não estão trabalhando remotamente de casa. Inicialmente, os EPIs estão sendo entregues às categorias que têm contato mais próximo com o público externo: leituristas, almoxarifes, vigilantes e recepcionistas. Conforme as encomendas forem sendo entregues, os demais colaboradores também passarão a receber as máscaras.

“Trata-se de uma medida de segurança adicional àquelas que já vigoram desde o início da pandemia, como a distribuição de álcool em gel e novas orientações de higiene e limpeza para todas as unidades e para as frotas. Nossa prioridade é garantir a saúde e a segurança dos colaboradores e a proteção da população em contatos eventuais”, completa a executiva.

Em Sergipe, o Hospital de Cirurgia e o Ipesaúde receberam 300 unidades cada

A Energisa Sergipe destinou 300 máscaras N95 para o Hospital de Cirurgia e 300 para o Ipesaúde. Os itens serão utilizados para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19 e a entrega foi feita dia 09 de abril. De acordo com o Diretor Presidente do Ipesaúde, Dr. Christian Oliveira, as máscaras serão utilizadas pelos profissionais que lidam diretamente com os pacientes no Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde e também no Centro de Tratamento da Síndrome Gripal, que foi inaugurado na última terça-feira, dia 14.

“Estamos muito gratos à Energisa. Este era um item crítico que estava limitando nosso funcionamento e essa doação dará um fôlego muito importante para o andamento desse centro. Nós estávamos com muita dificuldade de encontrar no mercado e a previsão de chegada era dia 20 de abril”, conclui.

O Diretor-Presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais, explica que a quantidade doada representa 40% das máscaras que a empresa tinha em estoque no estado. “As unidades foram compradas no começo da pandemia, mas logo ficou claro que a área de saúde tinha muito mais necessidade desse tipo de equipamento de proteção. Estamos fazendo a coisa certa”, completa o Diretor-Presidente.

Fonte e foto assessoria