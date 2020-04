Energúmenos afrontam a Justiça

20/04/20 - 06:32:44

Um grupo de baderneiros afrontou uma decisão judicial e desacatou a Constituição ao fazer uma carreata pelas ruas de Aracaju contra o isolamento social e a favor de um golpe militar. Os energúmenos ainda correram o risco de se contaminarem com o Covid-19 ao se aglomerem em frente à TV Sergipe para protestar contra a Rede Globo. O ato afrontou a liminar concedida pelo juiz de direito Geilton Costa Cardoso da Silva proibindo a realização de carreatas contra a quarentena para resguardar as pessoas do coronavírus. Tomara que a Justiça use os vídeos que circulam nas redes sociais para identificar os líderes dos tresloucados, visando puni-los por desrespeito à liminar do magistrado e afronta a Constituição, pois, se eles não sabem, fazer apologia à ditadura militar é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Crendeuspai!

Volta ao batente

Pressionado por alguns vereadores e a sociedade, o presidente da Câmara de Aracaju, Nitinho Vitalle (PSD), convocou sessão plenária para a próxima quarta-feira. Na pauta, alguns vetos do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que têm preferência na votação. Só depois deles, é que outros projetos podem ser apreciados pelo Parlamento. Por causa da pandemia de coronavírus, a sessão será online. Muito bem!

Pedindo explicações

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) quer ter uma conversa com os secretários estaduais da Saúde, Educação, e Inclusão Social. Para tanto, o parlamentar já apresentou requerimentos convocando os três para explicarem na Assembleia as ações adotadas no combate ao coronavírus. Resta saber se a base governista, maioria folgada no Legislativo, vai aprovar a convocação dos secretários. Marminino!

Tudo azul

Engana-se quem pensa que existe desentendimento entre o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o ainda secretário da Saúde, Valberto Lima (MDB). O próprio pessedista fez questão de dizer que a amizade entre os dois nunca esteve tão sólida. Segundo ele, Lima está deixando a Secretaria para se desincompatibilizar visando disputar a Prefeitura de Propriá. Quanto ao substituto de Valberto, Belivaldo disse não ter pressa e, que caso não se defina por um nome até o próximo dia 30, coloca um interino na Saúde. Então, tá!

Orelha em pé

Os moradores do Parque Residencial Vivendas de Aracaju estão assustados com o Hospital de Campanha que a Prefeitura está montando no campo do Sergipe. Preocupados com o novo vizinho, eles pediram ao Ministério Público Estadual que faça uma vistoria na obra para apurar, principalmente, como será o esgotamento sanitário, a higiene local e descarte de materiais. No ofício ao MPE, o condomínio informa que os idosos ali residentes estão pra lá de assustados com o hospital. Misericórdia!

Empurra com a barriga

O Banese decidiu prorrogar os empréstimos consignados feitos por todos os servidores públicos. Inicialmente, o banco havia informado que, em razão da crise provocada pelo coronavírus, a prorrogação seria apenas para os aposentados do governo estadual. Agora, o benefício será estendido a todos os funcionários do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público. Segundo Maraiza Cruz Sá, superintendente de Crédito Comercial, a medida valerá para três parcelas do consignado. Ah, bom!

Bom de fogão

A cozinha é a preferência entre os trabalhos domésticos do senador Alessandro Vieira (Cidadania). Entrevistado pelo jornal Folha de S. Paulo, o cidadanista disse que “tinha de ver a almôndega com massa que fiz hoje. Foi um sucesso”. Segundo Vieira, o manjar foi comemorado pela esposa e os três filhos, que têm idade entre 11 e 15 anos. Aff Maria!

Juízes prefeitos

A possibilidade de adiar as eleições deste ano por causa do coronavírus pode levar juízes ao comando das prefeituras. A falta de perspectiva sobre até quando vai a pandemia permite a discussão de três cenários: postergar as eleições até dezembro, unificá-las com as disputas de 2022 ou realizá-las no início de 2021, mas sem prorrogar os atuais mandatos. Nestes dois últimos cenários, a linha sucessória prevê que o juiz responsável pela comarca assuma a Prefeitura. Esta hipótese, porém, é vista com ressalvas, pois existe déficit de magistrados e excesso de processos. Homem, vôte!

Fake News

O prefeito Valmir de Francisquinho (PR) está preocupado com a pandemia de fake News que assola Itabaiana. Segundo ele, até radialistas estão propaganda notícias falsas e fazendo pegadinhas com os secretários visando prejudicar a administração municipal. Segundo Francisquinho, este festival de mentiras promovido pelos adversários “é desespero por causa do trabalho que estamos realizando em favor dos itabaianenses”. Vixe!

Pernas pro ar

Os servidores da Prefeitura de Aracaju estão liberados do trabalho nesta segunda-feira, véspera do feriado nacional de 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o objetivo do ponto facultativo de hoje é reduzir a mobilidade urbana, contribuindo para aumentar o isolamento social. Portanto, os servidores municipais e o resto da população devem aproveitar hoje e amanhã para ficar em casa. Ôxe!

AI-5 nunca mais

O senador Rogério Carvalho (PT) está entre os democratas que se posicionaram contra a pregação favorável à reedição do famigerado Ato Institucional nº 5. Segundo o petista sergipano, mesmo diante de uma pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) orquestra uma manifestação criminosa contra as vidas dos brasileiros. Rogério considerou um absurdo que, num ato em defesa do AI-5, Bolsonaro tenha dito que “farei tudo o que for necessário”. Misericórdia!

Queixa evangélica

De um pastor evangélico, indignado porque o governo mantém proibida a abertura das igrejas em Sergipe: “Enquanto pune os cristãos, o governador Belivaldo Chagas autoriza a reabertura das óticas. Deve ser para as pessoas comparem óculos e melhor enxergar os motéis, também autorizados a funcionar”. Danôsse!

Recorte de jornal



Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 23 de outubro de 1918.