FAETEC: INSCRIÇÕES PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES VÃO ATÉ 11 DE MAIO

20/04/20 - 08:06:20

Data foi ampliada devido à prorrogação da quarentena no Rio

da Agência Brasil

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, estendeu os prazos para inscrições nos cursos de qualificação profissional até o próximo dia 11 de maio. A medida foi adotada devido à prorrogação da quarentena até o fim desde mês, para tentar conter a propagação da pandemia do novo coronavírus. Os interessados podem se cadastrar para as 1.420 vagas oferecidas em 33 cursos profissionalizantes gratuitos.

O presidente da Faetec, Romulo Massacesi, disse que em virtude de as novas medidas temporárias de prevenção e enfrentamento à covid-19 terem sido estendidas até o fim de abril, decidiu dar mais tempo para que os interessados nos cursos profissionalizantes da Faetec possam se inscrever. “No cenário em que o nosso estado se encontra, ter pessoas qualificadas para ajudar o mercado a voltar a se estabilizar nos próximos meses será fundamental para a economia”, afirmou.

Cada candidato só poderá fazer uma inscrição para o curso de qualificação profissional. As oportunidades são destinadas a quem tem formação mínima de ensino fundamental incompleto. De acordo com a Faetec, o aluno receberá auxílio para os custos com passagem e lanche.

Na avaliação do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, é preciso aproveitar este momento de isolamento para colocar em prática velhos sonhos adiados. ”A qualificação profissional, passado este momento de pandemia, pode ser primordial para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Não percam essa oportunidade e inscrevam-se”, disse ele.

Os cursos variam de dois a dez meses de duração. A lista completa pode ser acessada no site da fundação.

Os candidatos poderão escolher a unidade da Rede Faetec mais próxima de sua casa. Há vagas para municípios de várias regiões do estado, entre eles Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Valença, Rio das Flores, Mendes, Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Seropédica, Araruama, Armação de Búzios, Silva Jardim, Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá.