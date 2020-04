GASOLINA FICA MAIS CARA EM SERGIPE, ACRE, TOCANTINS E REDUZ NOS OUTROS ESTADOS

20/04/20 - 15:49:52

A Petrobras anunciou na última terça-feira (14), uma nova redução nos preços médios dos combustíveis vendidos nas refinarias. A gasolina ficará 8% mais barata e o diesel terá queda de 6%. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 48,2% e o do diesel (tipos S10 e S500) caiu 35,4%.

Já o valor médio da gasolina vendido nos postos de Sergipe, Acre e Tocantins registrou alta na semana passada. Nos demais estados brasileiros o preço do combustível apresentou redução. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ma média nacional, o preço médio recuou 1,30%, de R$ 4,149 para R$ 4,095.

Com informações da Agência Brasil