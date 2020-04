Hemose fecha no feriado de Tiradentes e reabre na quarta,22

20/04/20 - 13:13:55

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que o serviço de doação de sangue não funcionará nesta terça-feira, 21 de Abril, feriado nacional de Tiradentes. O serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para rede hospitalar prosseguem normalmente, em regime de plantão 24 horas. Na quarta-feira, 22, a unidade retorna o atendimento no horário regular, das 7h30 às 17h.

Estão aptos a doar sangue candidatos em bom estado de saúde, idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg. Menor de 18 anos é obrigatório a

apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal, que está disponível para download no site: www.hemose.se.gov.br. No ato cadastro é necessário portar documento de identidade original com foto, válido em todo território nacional.

Para realizar a doação o voluntário deve observar algumas orientações, a exemplo de comparecer à unidade bem alimentado para coleta de até 450 ml de sangue. Além disso, é fundamental ter um repouso de pelo menos seis horas na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à coleta do sangue e nem fumar num intervalo de duas horas.

Serviço

Em decorrência da circulação do coronavírus é necessário evitar aglomeração de pessoas durante o processo de doação de sangue. Dessa forma, para promover a segurança de funcionários e dos voluntários, o Hemose ampliou o serviço de agendamento para doação individual e de grupos de até dez pessoas, através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174 ou pelo email: [email protected]

Fonte e foto SES