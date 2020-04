MARIA DO CARMO SAÚDA NOVOS INTEGRANTES E RESSALTA TRABALHO FEITO POR MACHADO

20/04/20 - 13:37:47

A senadora Maria do Carmo Alves destacou o crescimento e fortalecimento do Democratas (DEM) que está organizado para disputar o processo eleitoral de 2020. Com o diretório estadual sob a responsabilidade do ex-vice-governador José Carlos Machado, o partido tem nomes competitivos e tem atraído outras importantes lideranças que devem compor chapas majoritárias e proporcionais.

“Fico muito feliz pela condução que vem sendo dada por Machado que, como sua habilidade e garra, tem trabalhado para fazer o DEM voltar a crescer e torna-se forte, como foi à época em que era PFL, sob o comando de João (o ex-governador João Alves Filho) e que, por longos anos, tornou-se referência, mantendo em seus quadros importantes lideranças com enorme capilaridade eleitoral”, lembrou Maria, ao saudar a todos os novos democratas.

“Quero cumprimentar e dar as boas vindas à prefeita de Gararu, Elizabeth Oliveira, e aos prefeitos Danilo de Joaldo (Itabaianinha), Edson Cruz (Santa Luzia) e Etelvino Barreto (Rosário do Catete), que estarão conosco compondo uma equipe de força e liderança”. Afora os nomes que disputarão mandatos de vereador na capital e no interior do Estado, partido terá 22 nomes disputando comando de Prefeituras, sendo oito candidatos à reeleição e outros 15 compondo chapas na condição de vices. “Na Capital temos Georlize Teles como pré-candidata a prefeita de Aracaju, uma pessoa que é respeitada, tem um trabalho maravilhoso prestado à sociedade sergipana e é uma entusiasta no que diz respeito a continuidade do legado deixado por João”, pontuou

A senadora, também, ressaltou o trabalho desenvolvido pelos atuais prefeitos, a exemplo de Antônio Passos (Ribeirópolis), Neto de Milton (Pedra Mole), Neudo Costa (Cedro de São João) e Paulinho das Varzinhas (Laranjeiras). “Sentimo-nos honrados com a presença dessas lideranças que escolheram permanecer em nosso partido para disputar as eleições vindouras”, disse, acrescentando que o DEM de Sergipe vive um tempo revigorante e de expansão, com um time bastante competitivo, para que o povo sergipano tenha opções de escolha durante o processo eleitoral.

DEM Mulher – A senadora Maria do Carmo, também, enalteceu o trabalho da presidente do DEM Mulher, Josilda Alice que, ao lado de Machado tem fortalecido a agremiação e buscado mulheres para se engajar na política. “Infelizmente, ainda, temos pouca representação feminina em todas as instâncias de poder. Precisamos estimular e encorajar mais de nós para ocupar os espaços que nos cabem, independente de classe e papel social que ocupamos”, afirmou Maria, única sergipana, ao longo da história a ocupar uma vaga de senadora da República.

Para ela, é preciso instigar mais mulheres a estarem em funções legislativas e executivas. “Onde quer que estejamos, seja qual for a função que ocupemos, já demonstramos capacidade, responsabilidade e comprometimento. Resta nos inserirmos e participar das discussões e tomada de decisões”, ensinou a senadora, ao salientar a disposição da delegada Georlize Teles que é, sempre, muito otimista e atuante.

Fonte e foto assessoria