MULHER É PRESA SUSPEITA DE MATAR EX-MARIDO A FACADAS EM JAPARATUBA

20/04/20 - 05:08:00

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (19) suspeita de matar o ex-marido com facadas no peito, no município de Japaratuba.

Segundo a Polícia Militar, ela confessou a autoria do crime e disse que esfaqueou o homem porque ele teria invadido a casa dela e tentado matá-la com uma panela de pressão.

Os policiais encontraram o corpo da vítima na calçada da casa e acionaram o Instituto Médico Legal (IML).