POLÍCIA MILITAR PRENDE TRIO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS NA CAPITAL

20/04/20 - 11:06:53

Além do grande volume de entorpecentes, a polícia localizou mais de R$ 2 mil

No início da madrugada desta segunda-feira, 20, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam três suspeitos por tráfico de drogas. A ação ocorreu na Orlinha do Bairro Industrial, região central da capital.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram um veículo Tiguan, cor branca, onde perceberam que o condutor ao visualizar a presença dos policiais apresentou um nevrosismo aparente realizando em seguida uma manobra brusca, fato que despertou suspeita.

Ao realizar buscas no veículo, foram encontrados no porta-malas 3kg de maconha híbrida, um tipo de droga com características diferentes das que geralmente são apreendidas. Segundo o suspeito, a droga foi comprada no município de Floresta, estado de Pernambuco, com o intuito de ser comercializada ilegalmente na Grande Aracaju.

O suspeito confessou aos militares que tinha alugado uma chácara no Povoado Jatobá, município de Barra dos Coqueiros, onde estariam guardados mais entorpecentes. Com a chegada das equipes ao local informado, dois homens tentaram fugir, porém foram presos em flagrante em posse de um revólver calibre .38 escondida em uma mochila, cartões de crédito e R$ 350,00 reais em dinheiro.

Dentro da chácara foram encontrados 1,15 kg de maconha, uma balança digital e R$ 2.192,00 reais em dinheiro. Um dos suspeitos informou que em sua residência localizada no Bairro Lamarão seria o local onde eram realizadas a contabilidade do comércio ilegal de drogas do trio. Na residência os policiais encontram mais 1,1 kg de maconha, uma balança de precisão e um caderno de anotações.

Os três suspeitos confessaram aos policiais que teriam alugado outro imóvel, localizado no Centro da capital, onde servia de depósito para o armazenamento de drogas. No local os militares encontraram mais 2,250 Kg de maconha.

Diante do flagrante, o trio e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE