Prefeitura de Propriá distribuirá máscaras laváveis para população

20/04/20 - 08:23:15

O Secretário Municipal de Saúde, Iokanaan Santana Filho, informou que a Prefeitura de Propriá está com o projeto pronto para confecção máscaras laváveis que serão distribuídas gratuitamente para população. O serviço para confecção das máscaras será por meio de contratação de costureiras da própria cidade de Propriá.

A Secretaria Municipal de Comércio, Indústria e Turismo, que tem na direção o Secretário José Manoel, também está envolvida na ação tratando da questão da geração de renda com aproveitamento e valorização da mão de obra local. Além de tratar da prevenção, também pensa na geração de renda e mais um fator de aspecto econômico positivo.

“Estaremos fazendo a distribuição ainda no decorrer dessa semana”, disse Iokanaan Filho. Com mais essa iniciativa e outras aplicadas pela Administração Municipal, por meios de várias secretarias e departamentos envolvidos, Propriá completou um mês tratando da contenção, prevenção pela não proliferação do Covid-19, o coronavírus.

Propriá é um dos municípios que vem tratando a situação com muita atenção e dedicação sobre a pandemia e mitigação do Covid-19. Nenhum caso oficial é registrado no município e os dois que surgiram, ainda em março, foram isolados e acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde e as pessoas recuperadas. As máscaras irão ajudar ainda mais na questão da prevenção.

Por Adeval Marques

Foto: Ilustração