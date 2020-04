Profissionais oferecem atendimento psicológico voluntário durante a quarentena

20/04/20 - 14:30:49

Conselho de Psicologia disponibilizou uma lista com nomes e dias de atendimentos

A pandemia do Covid-19 e a recomendação do isolamento social apresentou vários desafios às pessoas, inclusive sobre a manutenção da saúde mental. Muitos convivem hoje com medo, ansiedade, depressão e outros sintomas de adoecimento emocional.

Em Sergipe, profissionais de psicologia iniciaram um movimento de atendimento voluntário online, autorizado pelo Conselho Federal (CFP). Com o objetivo de orientar e disciplinar esses atendimentos, o Conselho de Psicologia de Sergipe disponibilizou uma lista de profissionais que ofertam consultas pela internet gratuitamente.

“A partir da iniciativa de diversas(os) psicólogas(os) que já haviam ofertado o Atendimento Psicológico Voluntário Online, buscamos organizar os dados para aumentar o alcance e atingir as pessoas que mais precisam. Além disso, ao observar que alguns princípios fundamentais e artigos do nosso Código de Ética (Resolução CFP Nº 10/2005) não estavam sendo devidamente observados, tomamos essa medida”, informou Naldson Melo, Conselheiro Presidente do CRP19.

“O CRP-19, neste momento, valida a iniciativa de profissionais que já estavam disponibilizando o Atendimento Psicológico Voluntário Online, reunindo tais informações e orientando cada psicóloga e psicólogo”, completou a Conselheira Camila Calaça, coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero e Diversidade Sexual.

O atendimento voluntário está disponível para qualquer pessoa, inclusive para os profissionais de saúde que estão no enfrentamento da Covid-19. “Alguém que esteja ansioso, com insônia, com dúvidas quanto a tomar decisões ou se sentindo culpada, ou ainda quem possui algum transtorno psicopatológico, pode ser atendida. Os casos excepcionais devem ser dialogados com o profissional contactado. Considerando o momento atual, não há prazo para a duração desse trabalho”, confirmou a Conselheira Daiana Alves, coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde Mental e Atenção Psicossocial.

A partir do cadastro, as informações de dias e horários, além dos contatos informados por cada profissional, foram divulgadas no Instagram- CRP Sergipe e Facebook – CRP Sergipe. O contato para marcar o atendimento deve ser feito diretamente com a psicóloga ou psicólogo.

Cadastro

Um levantamento foi pelo Conselheiro Saulo Almeida, presidente da Comissão de Integração/CRP19, em cinco dias, 164 profissionais se colocaram à disposição. Após informação e análise dos dados, 136 foram confirmados para o serviço. “Todas as inscrições foram analisadas pela Comissão de Ética com base em resoluções do CFP”, informou Saulo, adiantando que as inscrições continuam abertas e uma lista de profissionais atualizada deve ser publicada ainda esta semana.

De acordo com o Conselheiro Jameson Thiago, presidente da Comissão de Orientação e Ética, cada psicóloga(o) será responsável por explicar como funcionará o atendimento, baseando-se no “Código de Ética, nas Resoluções CFP nº 11/2018, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da comunicação, nº 04/2020, que dispõe sobre regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de Tecnologia da Informação e da Comunicação durante a pandemia do COVID-19”, orientou.

Assessoria de Comunicação/CRP19